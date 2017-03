Telefon, Mediaplayer und Fitness-Trainer fürs Handgelenk - extrakompakt

Alles im Blick: Ab jetzt verpasst man nie wieder Anrufe, SMS, WhatsApp-Nachrichten und das Neueste in den sozialen Medien dank Push-Nachrichten. Telefonieren und SMS schreibt man nun kinderleicht dank Nano-SIM-Kartensteckplatz.



Beste Unterhaltung ultrakompakt: Mit dem kleinen



Gut für die Leistungsfähigkeit: Der kompakter Fitness-Trainer begleitet einen auf Schritt und Tritt. Das integrierte Pedometer zählt die Schritte und berechnet Distanz, Geschwindigkeit, Zeit, Kalorienverbrauch und Fettverbrennung. Dank Schlafüberwachung verbessert man seine Schlafqualität und lebt so gesünder.



Der Hingucker am Handgelenk: Das moderne und schlanke Design der Smartwatch ist passend für jede Gelegenheit. Dank Silikon-Armband ist der ideale Begleiter extrabequem.

2in1-Handy-Uhr mit Smartwatch-Funktionen: Mobiltelefon, Fitness-Trainer und Mediaplayer fürs Handgelenk

Mobiltelefon, Fitness-Trainer und Mediaplayer fürs Handgelenk Runder 3,9 cm LCD-Touch-Bildschirm mit 240x240 Pixel

mit 240x240 Pixel Vertrags- und SIM-Lock-frei, Steckplatz für Nano-SIM-Karte

Steckplatz für Nano-SIM-Karte Weltweit erreichbar: Quad-Band-GSM 850/900/1.800/1.900 MHz

Quad-Band-GSM 850/900/1.800/1.900 MHz Bluetooth 3.0 für Push-Nachrichten und Smartphone-Steuerung

für Push-Nachrichten und Smartphone-Steuerung Telefonieren und SMS schreiben direkt mit der Smartwatch bei eingesteckter Nano-SIM-Karte

direkt mit der Smartwatch bei eingesteckter Nano-SIM-Karte Multimedia-Zentrale: Musik, Fotos, Dokumente direkt auf der Smartwatch genießen

Musik, Fotos, Dokumente direkt auf der Smartwatch genießen Alles perfekt organisiert: Telefonbuch, Wecker, Kalender u.v.m.

Telefonbuch, Wecker, Kalender u.v.m. Fitness-Funktionen: Pedometer zählt Schritte und berechnet Distanz, Geschwindigkeit, Zeit, Kalorienverbrauch, Fettverbrennung, mit Aktivitätserinnerung

Pedometer zählt Schritte und berechnet Distanz, Geschwindigkeit, Zeit, Kalorienverbrauch, Fettverbrennung, mit Aktivitätserinnerung Schlafüberwachung: zeichnet den Schlaf auf und analysiert, wie lange und wie gut man schläft

zeichnet den Schlaf auf und analysiert, wie lange und wie gut man schläft Smartphone-Anbindung via Bluetooth: Push-Nachrichten, Kamera-Fernauslöser, Musik-Steuerung u.v.m.

Push-Nachrichten, Kamera-Fernauslöser, Musik-Steuerung u.v.m. Anti-Lost-Funktion: mit der Uhr blitzschnell das Handy finden und umgekehrt

mit der Uhr blitzschnell das Handy finden und umgekehrt Gratis-App "SimValley Smartwatch" für ideales Lauf-Training, erhältlich bei Google Play

für ideales Lauf-Training, erhältlich bei Google Play Schnittstellen: Micro-USB, microSD(HC)-Slot für Karten bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

Kompatibel mit Android ab 4.2

Maße Gehäuse: 51 x 44 x 13 mm, mit Armband: 24,5 cm

Gewicht: leichte 60 g

Stromversorgung: auswechselbarer LiPo-Akku mit 280 mAh für 3,5 Stunden Sprechzeit, 62 Stunden Stand-by, lädt per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen), Ladezeit: ca. 1 - 2 Stunde

Lieferumfang: 2in1-Handy-Uhr mit Smartwatch-Funktionen inklusive Akku, USB-Kabel und deutscher Anleitung Preis: 39,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 129,90 EUR



Bestell-Nr. PX-4557-625



Produktlink: http://www.pearl.de/a-PX4557-1010.shtml



Profil: http://www.pearl.de/company_profile.pdf

Image Video: http://www.pearl.de/c.shtml?tv=2

Twitter:https://twitter.com/PEARLGmbH

Facebook:https://www.facebook.com/Pearl.GmbH

Google+: http://gplus.to/PearlGmbH

Pressemitteilungen: http://bit.ly/PEARL-Pressefach

PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

