Sweetypet 8in1-Haustier-Schermaschine, Fellsauger, Föhn-Funktion und Bürsten

Multifunktions-Schermaschine für Tierfell, mit Fellschnitt-Sauger und Föhn

Trimmer für 3, 6, 9 oder 12 mm Haarlänge, Pflege- und Enthaarungsbürsten

Kräftiger 12-kPa-Sauger sammelt Tierhaare beim Pflegen im 2-Liter-Behälter

Heißlufttrockner integriert: Trocknet Ihr Haustier direkt nach dem Scheren

Reinigungsbürste und Aufsatz zum Aufsaugen von Tierhaaren im Haushalt

Trimmer mit bis zu 3,5 Stunden Akku-Laufzeit: ladbar per USB

8in1-Haustier-Schermaschine mit Sauger und integriertem Heißlufttrockner

Geeignet für Hunde, Katzen und andere Haustiere

2 Trimmer für 3, 6, 9 oder 12 mm Haarlänge

Trimmer auch ohne Aufsätze verwendbar zum Trimmen von Details

Pflege- und Enthaarungsbürsten zum Ausbürsten und Pflegen des Fells

1 Reinigungsbürste zum Reinigen von Polstern und Oberflächen

1 Fugendüse zum Reinigen zwischen Sofaritzen

3 Saug-Modi: Eco, Standard und Boost

Auch für empfindliche Haustierohren geeignet: leise 63 dB im Eco-Modus

Integrierter Warmlufttrockner: trocknet Fell nach dem Waschen

Stromversorgung für Trimmer: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 3,5 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Stromversorgung für Saug- und Föhn-Funktion: 230 Volt (Eurostecker)

Maße: 34,5 x 13,3 x 20,6 cm, Gewicht: 2,7 kg

8in1-Haustier-Schermaschine mit Sauger inklusive Reinigungsbürstenaufsatz, Pflegebürstenaufsatz, Enthaarungsbürstenaufsatz, Scherschlauch, Föhnschlauch, Trimmer, 2 Trimmeraufsätzen, Reinigungsbürste, Fugendüse, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107446891

Die Sweetypet 8in1-Haustier-Schermaschine für Hunde und Katzen vereint Scheren, Saugen, Föhnen und Bürsten in einem Gerät. Mit variablen Trimmer-Aufsätzen für Haarlängen von 3 bis 12 mm ermöglicht sie präzise Fellpflege. Der leistungsstarke 12-kPa-Sauger sammelt Tierhaare direkt in einem 2-Liter-Behälter, während der integrierte Warmlufttrockner das Fell nach dem Waschen trocknet. Zusätzlich erleichtern Pflege- und Enthaarungsbürsten die Fellpflege. Der Trimmer bietet bis zu 3,5 Stunden kabellose Nutzung und lädt bequem per USB.Die 8-in-1-Haustier-Schermaschine von Sweetypet vereint präzises Trimmen, gründliches Absaugen und Trocknen von Tierhaaren in einem Gerät. Die integrierte Absaugfunktion nimmt lose Haare direkt auf und sorgt so für eine saubere Umgebung bei der Fellpflege.Für unterschiedliche Felllängen stehen zwei Trimmeraufsätze zur Verfügung, die eine Haarlänge von 3, 6, 9 oder 12 mm ermöglichen. Der leistungsstarke 12-kPa-Sauger sammelt die abgeschnittenen Haare in einem 2-Liter-Behälter, so dass die anschließende Reinigung auf ein Minimum reduziert wird.Drei wählbare Saugmodi - Eco, Standard und Boost - ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Fellarten und Anforderungen. Die Saugleistung sorgt für eine effiziente Haarentfernung, während der niedrige Geräuschpegel von 63 dB im Eco-Modus eine stressfreie Anwendung insbesondere für geräuschempfindliche Tiere ermöglicht.Im Lieferumfang ist eine zusätzliche Reinigungsbürste enthalten, mit der Tierhaare von Polstern und Teppichen entfernt werden können. Dies trägt zu einem sauberen Wohnumfeld bei.Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6875-3680.shtml * Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de