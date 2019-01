Somikon WLAN-Video-Türklingel VTK-250 mit App, PIR-Sensor, 166° Bildwinkel, Akku, IP53

03.01.19

Leitet Klingelsignal auf das Smartphone weiter

Nimmt kurze HD-Videos mit Ton auf

PIR-Sensor für automatische Push-Nachricht bei Bewegung

Gegensprech-Funktion per App

Spritzwassergeschütztes Gehäuse nach IP53

Erweiterbar mit Türglocke

Video-Türklingel VTK-250 mit WLAN-Anbindung

Leitet Klingelsignal, Video und Ton auf Smartphone, Tablet-PC & Co. weiter

Integrierte Kamera für HD-Videos: 1280 x 720 Pixel (720p) mit 13 Bildern/Sekunde

1280 x 720 Pixel (720p) mit 13 Bildern/Sekunde Großer Bildwinkel: 166°;

166°; Nimmt auf, sobald der Klingelknopf gedrückt wird, 10 Sekunden pro Auslösung

Automatische Nachtsicht mit bis zu 5 Metern Reichweite: Helligkeits-Sensor schaltet bei Dämmerung und Dunkelheit 6 Infrarot-LEDs ein

Helligkeits-Sensor schaltet bei Dämmerung und Dunkelheit 6 Infrarot-LEDs ein PIR-Bewegungs-Sensor mit bis zu 8 m Reichweite: schickt bei erkannter Bewegung vor der Tür eine Push-Nachricht auf Ihr Mobilgerät

mit bis zu 8 m Reichweite: schickt bei erkannter Bewegung vor der Tür eine Push-Nachricht auf Ihr Mobilgerät WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Kostenlose App für iOS und Android, erhältlich im App Store und bei Google Play: für Einstellungen, manuelle Aktivierung, weltweite Benachrichtigung, Live-View und Wiedergabe von Aufnahmen

2-Wege-Kommunikation dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon

dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon Erweiterbar mit Funk-Klingel-Empfänger (bitte dazu bestellen): für Klingel-Funktion ohne Smartphone, bis zu 8 Empfänger koppelbar

(bitte dazu bestellen): für Klingel-Funktion ohne Smartphone, bis zu 8 Empfänger koppelbar Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP53

IP53 Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

Stromversorgung: auswechselbarer Li-Ion-Akku mit 5.200 mAh für bis zu 4 Monate Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) Zusätzlich Micro-USB-Ladeanschluss am Akku vorhanden

vorhanden Optional: fester Strom-Anschluss über Haustürklingel-Stromversorgung

Maße: 70 x 135 x 29 mm, Gewicht: 222 g

Video-Türklingel inklusive Halterung, Montagematerial, USB-Ladekabel, Anschlussmaterial für kabelgebundene Installation und deutscher Anleitung

Keinen Besucher mehr verpassen: Ab jetzt weiß man immer, wer vor der Tür steht - egal wo man sich auf der Welt befindet. Die Klingel leitet Klingelsignal, Video und Ton auf Smartphone, Tablet & Co. weiter.Das Smartphone wird zur Gegensprech-Anlage: Kamera, Lautsprecher und Mikrofon sind in der Klingel integriert. Per Smartphone-App spricht man mit seinen Besuchern und sieht sie dabei in HD-Qualität.Das Grundstück im Blick behalten: Jederzeit sieht man, was vor der Haustür passiert. Per Smartphone-App ist der Zugriff auf die Video-Klingel von Somikon mit großem 166°-Bildwinkel möglich. So geht man sicher, dass alles in Ordnung ist - dank Nachtsicht auch im Dunkeln.Man weiß immer, wenn jemand vor der Tür steht: Dank PIR-Bewegungssensor erhält man sofort eine Push-Nachricht auf das Smartphone, wenn sich etwas vor der Linse tut. So nutzt man blitzschnell per App die Live-View-Funktion und sieht nach dem Rechten.Lange Laufzeit: Der austauschbare Li-Ion-Akku sorgt für bis zu 4 Monate Laufzeit am Stück. Er lässt sich bequem per Micro-USB wieder aufladen - entweder im Gerät oder direkt am Akku. Alternativ versorgt man die Video-Klingelanlage auch über die vorhandene Haustürklingel-Stromversorgung mit Energie.Das Klingeln im ganzen Haus hören: Mit dem optionalen Funk-Klingel-Empfänger bekommt man auch ohne Smartphone mit, wenn Besucher Einlass begehren. Bis zu 8 Empfänger lassen sich bequem mit der Türklingel koppeln.Bestell-Nr. NX-4517-625*:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL.GmbH / www.pearl.de