Somikon WLAN-Steckdosen-Empfänger FTK-200 für Funk-Klingelknopf FTK-201, App, 100m

Gratis-App "Elesion" für weltweite Push-Benachrichtigungen

Mit Licht- und Tonsignal

5 Lautstärkestufen

60 verschiedene Signaltöne

Koppelbar mit bis zu 4 Funk-Klingelknöpfen

Steckdosen-Klingel-Empfänger FTK-200 für Funk-Klingelknopf FTK-201

Auswahl aus 60 Signaltönen

5 Lautstärke-Stufen wählbar: bis 80 dB

Koppelbar mit bis zu 4 Funk-Klingelknöpfen FTK-201

433-MHz-Funkanbindung mit bis zu 100 m Reichweite zum Klingelknopf

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Push-Benachrichtigung beim Klingeln

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Push-Benachrichtigung beim Klingeln

Kompatibel zum Smart-Life-System : ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Farbe: weiß

Stromversorgung: 230 V (Steckdosengerät)

Maße: 82 x 82 x 65 mm, Gewicht: 70 g

Steckdosen-Klingel-Empfänger FTK-200 inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107387385

Kinetischer Klingelknopf: nutzt die beim Betätigen entstehende Energie

Einfache Montage per doppelseitigem Klebeband oder durch Anschrauben

Spritzwassergeschützt: IP44

Koppelbar mit bis zu 10 Klingel-Empfängern

Funk-Klingelknopf FTK-201 für Steckdosen-Klingel-Empfänger FTK-200

Batterieloser Klingelknopf: nutzt die beim Betätigen entstehende kinetische Energie

Koppelbar mit bis zu 10 Klingel-Empfängern FTK-200

433-MHz-Funkanbindung mit bis zu 100 m Reichweite zum Klingel-Empfänger

Einfache Montage mit doppelseitigem Klebeband oder durch Anschrauben

Spritzwassergeschützt: IP44

Farbe: weiß

Maße: 78 x 40 x 16 mm, Gewicht: 30 g

Funk-Klingelknopf FTK-201 inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107387392

Ohne Bohren und Schrauben lässt sich jetzt ganz fix eine Klingel installieren: Einfach den WLAN-Steckdosen-Empfänger FTK-200 von Somikon im Haus oder in der Wohnung in eine Steckdose stecken und außen den Funk-Klingelknopf FTK-201 festkleben. Dank der App „ELESION" erhält man eine Push-Nachricht auf das Smartphone und weiß immer, wenn jemand vor der Tür steht, auch wenn man nicht zu Hause ist.Nie mehr einen Besucher verpassen: Der Steckdosen-Klingel-Empfänger von Somikon wird einfach in eine Steckdose gesteckt und mit dem Funk-Klingelknopf (s.u.) gekoppelt. Schon empfängt er das Klingel-Signal - und das mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern!Per App "ELESION" die Kontrolle behalten - auch weltweit: Klingelt es, erhält man eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone. So weiß man über Besucher Bescheid, auch wenn man gerade nicht zu Hause ist.Die Lieblingsmelodie wählen: Dank 60 verschiedener Signaltöne ist für jeden etwas dabei.Ideal für laute Umgebungen: Der Steckdosen-Klingel-Empfänger gibt auf Wunsch ein Lichtsignal. So bemerkt man auch in der lauten Werkstatt oder bei der Party, dass jemand vor der Tür steht.Die Türklingel lässt sich zum System ausbauen und bis zu 4 Funk-Klingelknöpfe mit dem Steckdosen-Empfänger verbinden. So ist man stets für jeden Besucher erreichbar.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!

Kabellos und im Handumdrehen einsatzbereit: Der Funk-Klingelknopf benötigt weder Stromanschluss noch Batterien. Einfach im Eingangsbereich anbringen und mit dem Empfänger verbinden - fertig!Flexibel und kinderleicht installiert: Per doppelseitigem Klebeband ist der Klingelknopf im Nu und ganz ohne Werkzeug angebracht. Oder man schraubt ihn auf Wunsch sicher fest.Die Türklingel lässt sich zum System ausbauen: bis zu 10 Klingel-Empfänger lassen sich mit dem Funk-Klingelknopf verbinden. So verpasst man mit Sicherheit keinen Besucher mehr, egal wo man gerade im Haus oder in der Wohnung ist. Die Reichweite beträgt bis zu 100 Meter.

Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.