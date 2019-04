Somikon Vorsatz-Tele-Zoom-Objektiv CVL-250.zoom 4x - 12x für Smartphones, mit Stativ

Universell für Smartphones und Tablet-PCs geeignet

Stufenloser Zoom: 4x - 12x

Robustes Aluminium-Gehäuse

Dreinbein-Stativ für verwacklungsfreie Fotos

Mikrofasertuch zum Reinigen der Linsen

Aufbewahrungsbeutel zum Transport und Verstauen des Zubehörs

Tele-Zoom-Objektiv CVL-250.zoom mit 4- bis 12-facher Vergrößerung: 3-fach optischer Zoom holt entfernte Objekte näher ran

3-fach optischer Zoom holt entfernte Objekte näher ran

Hochwertige Linsen aus optischem Glas, mit Schutzkappen

Schutzkappen verhindern Kratzer und Beschädigungen der Linsen

Drehbare Streulichtblende gegen Reflexionen durch Sonneneinstrahlung

Drehbare Streulichtblende gegen Reflexionen durch Sonneneinstrahlung

Universeller Halte-Clip für alle gängigen Smartphones, Tablet-PCs und Kamera-Handys

Stabiles Dreibein-Stativ mit 1/4"-Gewinde und Smartphone-Halterung (für Smartphones mit 62 - 88 mm Breite)

Mikrofasertuch zum Reinigen der Linsen (Material: 80 % Polyester, 20 % Nylon)

Praktischer Aufbewahrungsbeutel für Objektiv und Zubehör

Praktischer Aufbewahrungsbeutel für Objektiv und Zubehör

Gesamtgewicht des Sets: 280 g

Zoom-Objektiv mit Schutzkappen, Halte-Clip, Dreibein-Stativ mit Smartphone-Halterung, Mikrofasertuch, Aufbewahrungsbeutel und deutscher Anleitung

So wird das Mobilgerät zur Profi-Kamera: Dank universellem Halte-Clip bringt man das Vorsatz-Objektiv von Somikon mit nur einem Handgriff am Smartphone oder Tablet-PC an! So lassen sich die Profi-Möglichkeiten wie mit einer Spiegelreflex-Kamera nutzen.Spektakuläre Städte-, Landschafts- oder Architektur-Ansichten: Mit dem Tele-Zoom-Objektiv kann man dank bis zu 12-facher Vergrößerung entfernte Objekte näher heranholen. Die Vergrößerung regelt man stufenlos und bequem über den Drehring am Objektiv.Dreinbein-Stativ für verwacklungsfreie Fotos: Das Smartphone in die gummierte Halterung klemmen und das Stativ im Handumdrehen optimal ausrichten. Schon fotografiert man Bilder ohne Verwackeln.Stets sicher dabei: Kappen schützen die empfindlichen Linsen vor Kratzern und Stößen. Staub und Wasserspritzer entfernt man mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch. Und zum bequemen Transport verstaut man das Set einfach im praktischen Aufbewahrungs-Beutel.