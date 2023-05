Somikon Mobile Mini-Full-HD-Überwachungskamera DV-1100.sm, PIR-Sensor, 6 Monate Stand-by

Leistungsstarker Akku für bis zu 6 Monate Stand-by und bis zu 4 Std. Daueraufnahme

Automatischer Aufnahmestart per PIR-Bewegungserkennung-Sensor

Infrarot-LEDs für Nachtsicht in bis zu 6 m Entfernung

110° Bildwinkel mit Full HD-Aufnahme

Integriertes Mikrofon für Videoaufnahmen mit Ton

Unterstützt Speicherkarten mit bis zu 512 GB

Mini-Full-HD-Überwachungskamera DV-1100.sm

Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel ( Full HD 1080p ), Format: MOV

Video-Kompression: H.264 für mehr Details bei geringerem Speicherplatzbedarf

Großer Bildwinkel: 110°

Aufnahmestart per Knopfdruck oder automatisch per Bewegungserkennung: mit ca. 60 Sekunden Aufnahmedauer

PIR-Bewegungssensor: bis zu 5 m Reichweite, Erfassungswinkel: 45°

PIR-Bewegungssensor: bis zu 5 m Reichweite, Erfassungswinkel: 45°
Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 6 m Reichweite: automatische Aktivierung bei Dämmerung und Dunkelheit

Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

Einfache Bedienung über 2 Tasten für ein/aus und Bewegungserkennung

Status-LED für Betriebsanzeige und Ladekontrolle

Steckplatz für microSD(HC/XD)-Karte bis 512 GB (bitte dazu bestellen)

Magnet-Halterung mit 360° Kugelgelenk zur flexiblen Ausrichtung der Kamera

Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 1.000 mAh für bis zu 4 Stunden Daueraufnahme, 6 Monate Stand-by, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße Kamera: ca. 37 x 35 x 35 mm, Halterung (Ø): 36 x 32 mm

Gewicht Kamera: 45 g, Halterung: 30 g

Kamera inklusive Magnet-Halterung, Reset-Nadel, USB-Kabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107409704

Die mobile Mini-Full-HD-Überwachungskamera DV-1100.sm von Somikon filmt auf Knopfdruck oder automatisch per Bewegungserkennung, auch in der Nacht bis zu 6 m Entfernung. So überwacht man das Wohnzimmer, Büro, Hotelzimmer oder die Werkstatt!Filmt automatisch und auf Knopfdruck: Per Bewegungserkennung entgeht der Full-HD-Minikamera von Somikon nichts und niemand. Denn kommt jemand in ihren Sichtbereich, startet sie sofort die Aufnahme. Oder man hält auf Knopfdruck lustige und actionreiche Momente manuell fest.Auch im Dunkeln beste Aufnahmen: Dank Infrarot-Nachtsicht sorgt die Kamera auch in der Dämmerung und im Dunkeln für Sicht in bis zu 6 m Entfernung. So überwacht man beispielsweise das Hotelzimmer oder das Büro, den Schreibtisch u.v.m.Bequemes Anbringen mit Magnet-Halterung: Am 360°-Kugelgelenk lässt sich die Halterung ideal ausrichten. So bringet man seine Kamera ganz einfach in die beste Aufnahme-Position.Ausdauernder Akku: Bei aktiver Bewegungserkennung ist die Kamera bis zu 6 Monate lang aufnahmebereit! Und mit einer Akku-Ladung nimmt man bis zu 4 Stunden am Stück auf.Bestell-Nr. ZX-5356-625