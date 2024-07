Somikon Mini-Actioncam DV-955.WiFi mit 5K-Auflösung, wasserdicht bis 21 m, 2 Displays, EIS

Ohne zusätzliches Gehäuse wasserdicht bis 21 m Tiefe

Touchscreen-Farbdisplay mit 2“/5,1 cm und Frontdisplay mit 1,3”/3,3 cm

Sony-Sensor und elektronischer 6-Achsen-Bildstabilisator (EIS) für Top-Aufnahmen

5K-Auflösung mit 15 Bildern/Sek. (interpoliert), nativ bis 4K

WLAN & kostenlose App für Live-Bild-Übertragung auf Mobilgerät u.v.m.

Extra-hochauflösende Videos: 5120 x 2880 Pixel (5K, interpoliert) bei 15 Bildern/Sek., 3840 x 2160 Pixel (4K) interpoliert bei 60 und nativ bei 30 B./Sek., 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 Pixel (HD) bei je 120, 60 und 30 B./Sek.

Foto-Auflösung: 24 / 20 / 16 (interpoliert) / 12 / 10 / 8 / 5 / 3 MP

Format Video: MP4, Foto: JPG

H.264-Video-Kompression: für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

Objektiv Blende: f/2,4, Brennweite: 2,7 mm, Bildwinkel: 170° Weitwinkel

Elektronischer 6-Achsen-Bildstabilisator (EIS) für Aufnahmen ohne Verwackeln (bis 4K-Auflösung bei 30 Bildern/Sek.)

Touchscreen-Farbdisplay mit 2“/5,1 cm Diagonale und Frontdisplay mit 1,3”/3,3 cm Diagonale

Kostenlose App für Android und iOS: Bildkontrolle auf Smartphone und Tablet-PC, mit Option zum Übertragen der Aufnahmen

alle 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 Sekunden ein Bild Loop-Aufnahme: 2 / 3 / 5 Minuten Länge wählbar

Drama-Shot (Burst) mit schneller Bildfolgen-Aufnahme: 3 / 5 / 10 Bilder/Sek.

Mikrofon und Lautsprecher für Aufnahme und Wiedergabe mit Ton

Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (ab UHS-3, nicht enthalten)

Mit PC verbindbar per USB

Wasserdichtes Gehäuse: IP68

Stromversorgung: Li-Po-Akku mit 1.000 mAh für bis zu 80 Minuten Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil nicht enthalten)

Maße: 65 x 45 x 34 mm, Gewicht: 112 g

Actioncam DV-955.WiFi inklusive Halterung für Stangen, 2 Halterungen zum Ankleben, diverse Adapter zur Befestigung, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C, 80 cm), Putztuch und deutscher Anleitung

EAN: 4022107433419

Die Somikon Mini-Actioncam DV-955.WiFi überzeugt mit 5K-Auflösung und gestochen scharfen Bildern. Wasserdicht bis 21 Meter ist sie perfekt für jedes Abenteuer, ob an Land oder unter Wasser. Zwei Displays bieten beste Kontrolle bei Selfies und Aufnahmen. Der elektronische Bildstabilisator (EIS) sorgt für verwacklungsfreie Videos. Kompakt und robust, ideal für jede Herausforderung.Mit der wasserdichten 5K-Action-Kamera mit 2 Displays und WLAN von Somikon lassen sich Abenteuer in ultra-hochauflösenden 5K-Videos mit 5120 x 2880 Pixeln und Ton festhalten. Ob Motorradtour, Achterbahnfahrt oder Kajak-Trip - die Kamera hält alle Erlebnisse in gestochen scharfer Qualität fest. Selbst hochauflösende Fotos mit bis zu 24 Megapixeln sind möglich, dank des großen Bildwinkels von 170°, der alles im Bild festhält. Der elektronische 6-Achsen-Bildstabilisator sorgt dabei für ruhige Aufnahmen.Die Actionkamera ist ohne zusätzliches Gehäuse bis zu einer Tiefe von 21 Metern wasserdicht. Damit ist sie ideal für spontane Sprünge ins Wasser oder den nächsten Tauchurlaub.Mit Farbdisplays auf der Vorder- und Rückseite bietet die Kamera optimale Kontrolle über jede Szene, insbesondere bei Selfies. So bleibt der Nutzer immer im Bild.Besonders schnelle Szenen können mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden, sodass jedes Detail sichtbar wird. Atemberaubende Sonnenuntergänge lassen sich im Zeitraffer-Modus festhalten.Per WLAN und kostenloser App wird das Livebild der Kamera auf das Smartphone oder den Tablet-PC übertragen, der als Kontrollmonitor dienen kann. Auf Wunsch können die Aufnahmen sofort auf das mobile Gerät übertragen und mit Freunden und Familie geteilt werden.