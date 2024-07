Somikon Kabellose Plug-&-Play-Video-Funk-Klingel VSA-450 mit Akku-Monitor, IR, schwarz

Mobiler Akku-Monitor mit Gegensprech-Funktion

Klingel-Einheit mit Kamera und Infrarot-LEDs für Nachtsicht

Automatische Nachtsicht bis zu 1 m Reichweite

IPS-Farbdisplay mit 4,3"/10,9 cm Diagonale

Einfache und kabellose Plug-&-Play-Installation

Steckplatz für SD(HC/XC)-Karte mit bis zu 256 GB für Foto- und Videoaufnahmen

Kabelloser Betrieb dank integrierter Akkus

dank integrierter Akkus Kinderleichte Plug-&-Play-Installation: einfach Taste an Monitor und Klingel gedrückt halten für Verbindung per Funk, Reichweite: bis zu 100 m (freies Feld), bis zu 30 m in Haus oder Wohnung, Frequenz: 2.460 - 2.520 MHz

einfach Taste an Monitor und Klingel gedrückt halten für Verbindung per Funk, Reichweite: bis zu 100 m (freies Feld), bis zu 30 m in Haus oder Wohnung, Frequenz: 2.460 - 2.520 MHz Klingel-Einheit mit Mikrofon, Lautsprecher, Kamera und Infrarot-LEDs

Bildwinkel: 60°

Nachtsicht dank 4 IR-LEDs und Dämmerungssensor: leuchten beim Klingeln im Dunkeln automatisch, Reichweite: 1 Meter

leuchten beim Klingeln im Dunkeln automatisch, Reichweite: 1 Meter Mobiler Akku-Monitor mit 4,3"/10,9-cm-IPS-Farbdisplay, Auflösung: 640 x 480 Pixel

Auflösung: 640 x 480 Pixel Gegensprech-Funktion dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher

dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher Einfache Bedienung über 4 Tasten für Kamera ein/aus, Sprechen und Einstellungen

6 Klingeltöne wählbar

Steckplatz für SD(HC/XC)-Speicherkarte mit bis zu 256 GB (bitte dazu bestellen) für Foto- und Videoaufnahmen

Klingel-Einheit und Monitor flexibel anbringbar per Klebepads oder Schrauben

Staubgeschützte Klingel-Einheit: IP40, für den Innen- und vor Feuchtigkeit geschützten Außenbereich

Farbe: schwarz

Stromversorgung Klingel-Einheit: Li-Ion-Akku mit 400 mAh für bis zu 45 Tage Laufzeit bei 10 Aktivierungen pro Tag, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

Stromversorgung Monitor: Li-Ion-Akku mit 800 mAh für bis zu 45 Tage Laufzeit bei 10 Aktivierungen pro Tag, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße Klingel-Einheit: 48 x 85 x 23 mm, Gewicht: 58 g

Maße Monitor: 107 x 94 x 15 mm, Gewicht: 133 g

Video-Funk-Klingel VSA-450 bestehend aus Monitor, Klingel-Einheit, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), 2 Befestigungsrahmen, 2 beidseitig klebende Halterungen, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107432191

EAN: 4022107432207

ie kabellose Plug & Play Funk-Video Türsprechanlage VSA-450 von Somikon bietet eine einfache Lösung für die Haustürüberwachung. Mit integriertem Akku-Monitor und Infrarot-Technologie liefert sie auch nachts klare Videoaufnahmen. Die einfache Installation und die kabellose Verbindung machen sie vielseitig einsetzbar. In schlichtem Schwarz oder Weiß fügt sie sich unauffällig in jedes Wohnambiente ein. Eine praktische Option für mehr Sicherheit und Komfort im Alltag.Die Akku-Video-Türsprechanlage von Somikon ermöglicht eine kinderleichte Installation ohne Kabel. Durch gleichzeitiges Drücken einer Taste am Monitor und an der Türklingel werden beide Geräte per Funk verbunden und sind sofort einsatzbereit. Der Batteriebetrieb ermöglicht eine flexible Platzierung von Klingeleinheit und Monitor, unabhängig von Steckdosen oder Stromleitungen. Der Monitor kann sogar mit in den Garten genommen werden, um Besucher oder Paketboten nicht zu verpassen.Das 4,3" (10,9 cm) große IPS-Farbdisplay zeigt dank Infrarot-LEDs auch bei Dunkelheit sofort, wer vor der Tür steht. So können Besucher zuverlässig identifiziert werden, ohne dass die Tür geöffnet werden muss.Mit der integrierten Gegensprechfunktion über Mikrofon und Lautsprecher können unerwünschte Besucher wie Hausierer abgewiesen und willkommene Gäste freundlich begrüßt werden.Durch Einlegen einer SD-Speicherkarte in den Monitor können Fotos und Videos automatisch aufgezeichnet werden, sobald jemand klingelt. So kann z.B. nachträglich überprüft werden, ob der Postbote während der Abwesenheit ein Paket abgeben wollte.Bestell-Nr. ZX-8646-625Die Variante in weiß:Bestell-Nr. ZX-8647-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de