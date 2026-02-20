Kontakt
Somikon Dokumentenscanner- und Overhead-Stativ mit 10"-Ringlicht und Auslöser

Digitalisierung per Smartphone: Dokumente, Pläne und Fotos scannen

Zum Scannen von Dokumenten, Plänen und Fotos braucht man keinen großen Scanner, sondern nur sein Smartphone. Das Dokumentenscanner- und Overhead-Stativ von Somikon kombiniert ein gefedertes Stativ mit integrierter Smartphone-Halterung und einem 10-Zoll-Ringlicht. Damit gelingen scharfe und schattenfreie Aufnahmen. Per Tischklemme lässt sich das System an Tischplatten mit einer Dicke von bis zu vier Zentimetern befestigen und auf bis zu 74 Zentimeter ausziehen. Das Ringlicht ermöglicht eine flexibel einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit, um Spiegelungen zu vermeiden und natürliche Farbergebnisse zu erzielen. Dokumente werden bis zum Format DIN A2 erfasst, wobei die optimale Scanqualität bis zum Format DIN A3 erreicht wird. Neben dem Digitalisieren von Dokumenten und Fotos eignet sich das Stativ auch für die Produktfotografie und weitere kreative Anwendungen.
  • Gefedertes Stativ mit Smartphone-Halterung für stabile Kameraposition
  • Geeignet für Scans bis DIN A2 (hängend), perfekt bis DIN A3
  • Tisch-Klemme zum Befestigen an Tischplatten mit einer Dicke bis zu ca. 4 cm
  • Flexibel einstellbare Farbtemperatur und Helligkeit
  • Ausziehbar bis zu 74 cm für optimale Ausrichtung
  • Auch zum Digitalisieren von Fotos, Fotografieren von Produkten u.v.m
Ein 10-Zoll-Ringlicht auf einem stabilen Overhead-Stativ verwandelt jedes Smartphone in einen praktischen Dokumentenscanner. Dazu genügt es, das Gerät direkt über dem Blatt zu positionieren – der gleichmäßig leuchtende Ring sorgt für klare, schattenfreie Ergebnisse, egal ob Verträge, Belege oder Zeichnungen erfasst werden sollen. Damit eignet sich das System gleichermaßen für Büro, Schule und Homeoffice, überall dort, wo jedes Detail zählt.

Für wackelfreie Aufnahmen sorgt eine integrierte Smartphone-Halterung, die das Gerät zuverlässig fixiert. Dank drehbarer Aufnahme lässt sich zwischen Hoch- und Querformat wählen – Dokumente bleiben so stets exakt im Bild, ohne Nachjustieren.

Der höhenverstellbare Arm ermöglicht eine flexible Ausrichtung über der Arbeitsfläche und bietet dabei maximale Bewegungsfreiheit. Das macht das Stativ nicht nur beim Abfotografieren von Dokumenten nützlich, sondern auch bei Produktfotos oder beim Digitalisieren alter Aufnahmen.

Drei wählbare Lichtmodi – warmweiß, neutral und tageslichtweiß – sowie eine stufenlose Helligkeitsregelung helfen dabei, Spiegelungen auf Papier zu vermeiden und natürliche Farben zu erzielen.

Nach dem Einsatz lässt sich das Dokumentenscanner-Stativ von Somikon platzsparend zusammenfalten. Kompakt, robust und sofort einsatzbereit – ein praktisches Werkzeug für alle, die Dokumente, Skizzen oder kreative Projekte professionell beleuchten und direkt mit dem Smartphone festhalten möchten.
  • Gefedertes Stativ mit Smartphone-Halterung
  • Ideal zum Scannen von Dokumenten, zum Digitalisieren von Fotos u.v.m.
  • 360° drehbar: zum perfekten Ausrichten des Lichts
  • Ausziehbar bis zu 74 cm: für optimale Positionierung
  • 10-stufig dimmbar Helligkeit
  • Farbtemperatur in 3 Stufen einstellbar: warmweiß, weiß, tageslichtweiß (CCT, 3200 K bis 6500 K)
  • Kabelgebundene Bedienung mit 4 Tasten für ein/aus, Modus und Helligkeit
  • Funk-Fernauslöser für Aufnahmen: mit Bluetooth 5.2 zur kabellosen Verbindung mit Smartphone
  • Tisch-Klemmbefestigung: für Tischplatten bis zu 4 cm
  • Belastbarkeit: bis zu 300 g (ausgezogen)
  • Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 41 x 27 x 9 cm, Gewicht: ca. 918 g
  • Ringlicht inklusive gefedertem Stativ, Smartphone-Halter, Funk-Fernauslöser und deutscher Anleitung
Hinweis: Nicht für Beleuchtungs- oder Raumbeleuchtungszwecke vorgesehen. Nur für fotografische Anwendungen.

Das Somikon Dokumentenscanner- und Overhead-Stativ mit 10"-Ringlicht und Auslöser ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3885-625 zum Preis von 21,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
Somikon 2er-Set Dokumentenscanner- & Overhead-Stative, 10"-Ringlicht, Auslöser
Somikon 4er-Set Dokumentenscanner- & Overhead-Stative, 10"-Ringlicht, Auslöser

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

