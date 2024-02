Solarstrom für das Zuhause schnell nachgerüstet: mit Kontrolle per App

Ideal zum Stromeinspeisen direkt ins 230-Volt-Hausnetz

2 MPPT-Laderegler für beste Leistung von 2 Solarmodulen mit jeweils bis zu 500 Watt

Nach VDE-Normen und -Anwendungsregeln geprüft

Wasserdicht nach IP67 und robustes Aluminium-Gehäuse

Inklusive 5-m-Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff auf Leistungsdaten

Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister oder

Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer Privatwohnung/ Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.

Kein Weiterverkauf

WLAN-Mikroinverter für die individuelle Regelung von bis zu 2 Solarmodulen

Ideal auch zur direkten Montage an einem Solarpanel

On-Grid-System zum Stromeinspeisen ins 230-Volt-Hausnetz

2 integrierte MPPT-Laderegler für 2 getrennte Solarmodule*: besonders effiziente Stromausbeute

besonders effiziente Stromausbeute MPPT-Spannungsbereich: 25 bis 55 Volt DC

Nach VDE-Normen und -Anwendungsregeln geprüft

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Einstellen der Leistung, Überprüfen und Vergleichen von Leistungsdaten, auch für verschiedene Tage, sowie zum Hinterlegen Ihres Strompreises

zum Einstellen der Leistung, Überprüfen und Vergleichen von Leistungsdaten, auch für verschiedene Tage, sowie zum Hinterlegen Ihres Strompreises Wasserdicht: IP67

Anschluss für 2 Solarpanels mit MC4-kompatiblem Stecker und je bis zu 500 Watt

Maximaler Wirkungsgrad: 99 %

Max. Eingangsstrom (DC): 2x 13 A

Kurzschluss-Strom: 2x 19,5 A

PV-Nennleistung: 800 VA, maximale PV-Leistung: 800 Watt

Maximale Output-Effizienz: 96,5 %

Umgebungstemperatur: -20 bis +65 °C

AC-Nennspannung: 230 Volt (Betteri-Buchse für Anschluss), Nennausgangsstrom (AC): 3,5 A

Maße: 230 x 212 x 45 mm, Gewicht: 4 kg

Mikroinverter inklusive AC-Adapterkabel (Betteri-Stecker männlich auf Schutzkontakt-Stecker, 5 m), Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107426350

In Zeiten steigender Energiepreise ist es sinnvoll, den Strom für den Haushalt mit kostenloser Sonnenenergie zu erzeugen. Mit dem WLAN-Mikroinverter SMI-800 von revolt kann der Strom von zwei Solarmodulen mit jeweils bis zu 500 Watt in das Hausnetz oder ein einen Stromspeicher eingespeist werden und mit der App ELESION kann der erzeugte und verbrauchte Strom jederzeit überprüft werden.Für das Solarsystem mit der besten Leistung: Der WLAN-Mikroinverter für Solarmodule von revolt unterstützt MPPT (Maximum Power Point Tracking) für die bestmögliche Leistung bei optimaler Solarpanel-Spannung. Und das für bis zu 2 Solarmoduleinheiten. Damit holt man das Maximum an Energie aus jedem Solarmodul!Mit dem On-Grid-System für den eigenen Haushalt kann man Solarstrom direkt in das 230-Volt-Hausnetz einspeisen kann. So wird man ganz einfach unabhängig von steigenden Energiepreisen und ist bestens mit umweltfreundlichem Strom versorgt.Mit der kostenlosen App "ELESION" die Kontrolle behalten - auch weltweit: Die technischen Daten der Anlage wie Spannung, erzeugter und verbrauchter Strom können jederzeit überprüft werden. Diese Werte können schnell und einfach mit denen der Vortage verglichen werden. Durch die Eingabe des Strompreises in der App lassen sich die Einsparungen beim Energieversorger leichter nachvollziehen.Entspricht höchsten Sicherheitsstandards: Der WLAN-Micro-Inverter ist nach VDE-Normen und Anwendungsregeln geprüft und erfüllt damit höchste Schutz- und Sicherheitsanforderungen.0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen. Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0% gilt, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:Sofern die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt werden, ist der Artikel auch mit dem MwSt-Satz 19% unter Artikel-Nr.: ZX-3518-901 erhältlich.Strom von Solaranlagen-Systemen bis 600 Watt kann über eine Standard-Steckdose eingespeist werden. Grundsätzlich sollte die Installation jedoch nur von fachkundigen Personen vorgenommen werden. Bei Installationen von mehr als 600 Watt muss die Installation durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen! Bitte beachten Sie hierzu auch die Voraussetzungen Ihres Netzbetreibers und örtliche Rechtsvorschriften.* Der Anschluss von 3 Panels und mehr erfolgt je nach Anzahl und Leistung der Panels per Reihen- und/oder Parallelschaltung. Die vom Microinverter maximal unterstützte Spannung, Stromstärke sowie Leistung für Solarpanels darf dabei nicht überschritten werden.