Sichler WLAN-Hybrid-Infrarot- & Konvektor-Heizpanel EHZ-2200.ir, 550 Watt, IP44, 60 x 60 cm

Kompakte 550-Watt-Hybrid-Heizung mit 2-fachem Überhitzungsschutz

Kostenlose App "ELESION" für weltweite Temperatur- und Timer-Einstellung

Steuerbar per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

Spritzwassergeschützt: auch in feuchten Räumen einsetzbar

Schnell und einfach einsatzbereit: zum Aufstellen oder an die Wand hängen

Fernbedienung für komfortable Steuerung aus der Ferne

Effiziente und direkte Wärme für ein angenehmes Raumklima

2 Heizsysteme: Elektro- und Infrarot-Heizelement integriert

Flach und kompakt: nimmt kaum Platz weg

Einstellbare Temperatur: 16 - 37 °C (1-Grad-Schritte)

Integriertes Thermostat: hält Raumtemperatur automatisch konstant

Ausschalt-Timer: bis zu 9 Stunden (1-Std.-Schritte)

2-facher Überhitzungsschutz: 2 Temperatursensoren an unterschiedlichen Stellen registrieren individuell, wenn eine kritische Temperatur erreicht ist, und schalten die Heizung ab

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Temperatureinstellung und Ausschalt-Timer

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Heizung per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Modernes und unauffälliges Touch-Tastenfeld

Sofort einsatzbereit: einfach aufstellen oder an der Wand montieren und Stecker einstecken

Spritzwassergeschützt: IP44

Leistungsaufnahme: 550 Watt

Stromversorgung Heizung: 230 Volt, Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2025

Maße: 60 x 60 x 2,8 cm, Gewicht: 5,9 kg

Heizung EHZ-2200.ir inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle, 2 Standfüße, 4 Wandhalterungen, Montagematerial und deutscher Anleitung

Das WLAN-Hybrid-Infrarot- und Konvektor-Heizpanel mit 550 Watt oder 900 Watt von Sichler bietet leistungsstarke, schnelle und effiziente Wärme für Wohn- und Badezimmer. Dank Spritzwasserschutz (IP44) ist es auch für Feuchträume geeignet. Die Steuerung erfolgt komfortabel über die kostenlose App "ELESION", die mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri kompatibel ist und eine flexible Temperatur- und Timer-Einstellung ermöglicht. Das kompakte Design ermöglicht sowohl die Aufstellung als auch die Wandmontage. Zwei integrierte Überhitzungssensoren sorgen für maximale Sicherheit. Die Kombination aus Infrarot- und Konvektionsheizung sorgt für ein angenehmes Raumklima.Effizientes Heizen war noch nie so einfach: Diese WLAN-Hybrid-Infrarot- und Konvektionsheizung von Sichler bringt das Arbeits-, Schlaf- und dank Spritzwasserschutz auch Badezimmer im Handumdrehen auf Wohlfühltemperatur. Leistungsstark, effizient und sicher - die perfekte Heizlösung für ein modernes Zuhause.Optimale Leistung auf besonders kleinem Raum: Trotz seiner kompakten Größe von nur 60 x 60 cm bietet dieser Heizkörper beeindruckende 550 Watt Heizleistung. Ideal für Räume, in denen Platzmangel herrscht. Die Heizung lässt sich einfach und flexibel aufstellen oder an die Wand hängen.Modernste Steuerungsmöglichkeiten: Die Heizung ist mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri kompatibel. Per Sprachbefehl lässt sich die Heizung bequem ein- und ausschalten und die Wunschtemperatur einstellen. Alle Einstellungen können über das Mobilgerät und die kostenlose ELESION App vorgenommen werden - sogar von überall auf der Welt! Und ist das Smartphone in der Tasche, greift man einfach zur mitgelieferten Fernbedienung. Alternativ lässt sich die Heizung auch direkt über das benutzerfreundliche Touchpanel am Gerät bedienen.Das Smart Home automatisieren: Auch andere kompatible Geräte lassen sich mit der App koppeln – so steuern man alles zentral und direkt über das Smartphone! Und sogar Geräte untereinander vernetzen: Zum Beispiel die Heizung einschalten lassen, wenn das kompatible Thermometer eine bestimmte Raumtemperatur misst.Einfache Integration in bestehende Smart-Life- und Tuya-Systeme: Bereits im Haushalt vorhandene Smart-Home-Geräte, die über eine entsprechende App gesteuert werden, können ebenfalls eingebunden werden. Die ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel und können auf Wunsch gemeinsam gesteuert werden, auch über automatische Funktionen.