Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Staubsauger-Roboter PCR-3100, Trocken-Wischfunktion, HEPA, 2.500 mAh, App

Dank IR-Sensoren: Navigiert selbstständig durch Ihr Zuhause

Sprach-Steuerung per Amazon Alexa und Google Assistant

Leistungsstarker Akku für bis zu 90 Minuten Laufzeit

Saugt und wischt alle glatten Böden: Parkett, Laminat, Stein, Fliesen u.v.m.

Entfernt effizient Tierhaare und Fusseln auf kurzflorigen Teppichen

Superflach: fährt auch unter Bett, Sofa und andere Möbel

5 Reinigungsmodi: Auto-, Fleck- und Ecken-Modus sowie willkürlicher und manueller Modus

Ideal für Allergiker dank HEPA-Luftfilter: filtert selbst kleinste Partikel, wie Staub, Pollen, Milben u.v.m.

Waschbarer Aufsatz zum Trocken-Wischen, Material: 75 % Polyester, 25 % Nylon

IR-Sensoren verhindern Kollisionen mit Wänden und Möbeln sowie Stürze an Treppen-Absätzen

2 Bedientasten direkt am Roboter für Fahrt zur Ladestation & zum Ein- und Ausschalten

WiFi-kompatibel: für WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweit Steuerung

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Roboter per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Automatische Funktionen programmierbar, z. B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Roboters bei Aktivierung einer Klimaanlage u. v. m.

Beutelloser Staubbehälter: 500 ml

Saugkraft: 1.600 Pa

Lautstärke: 63 dB

Leistungsaufnahme: 30 Watt

Stromversorgung Staubsauger: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.500 mAh für bis zu 90 Minuten Laufzeit

Stromversorgung Ladestation: per 230-Volt-Netzteil

Staubsauger-Roboter PCR-3100 inklusive 4 Seitenbürsten (2x Ersatz), 2 Wischtücher (1x Ersatz), HEPA-Filter, Staubbehälter, Ladestation, Netzteil und deutscher Anleitung

EAN: 4022107389013

Filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs

Bürsten entfernen tiefsitzenden Schmutz, Tierhaare u.v.m.

Ersatz-Zubehör für Staubsauger-Roboter PCR-3100

2 Seitenbürsten mit langen Borsten für randnahes Reinigen: bürsten Schmutzpartikel in den Ansaugbereich

2 HEPA-Filter: entfernt selbst kleinste Partikel, wie Staub, Pollen, Milben u.v.m. aus der Luft, ideal für Allergiker

EAN: 4022107389327

2 Wischtücher (Staubtücher, Reinigungstücher)

Für Reinigungs- und Staubsauger-Roboter PCR-3100

Passt genau: Qualität vom Original-Hersteller

Einfacher Austausch

EAN: 4022107389334

Der 2in1 WLAN-Saugroboter PCR-3100 mit Trocken-Wischfunktion und HEPA-Filter von Sichler Haushaltsgeräte saugt und wischt alle glatten Böden. Mittels ELESION-App, Sprach-Steuerung und Mapping-Funktion wird die Arbeit extra komfortabel erledigt.Den Boden einfach reinhalten: Saugen und trocken wischen übernimmt jetzt der neue clevere Haushaltshelfer von Sichler Haushaltsgeräte . Er reinigt vollautomatisch Parkett, Fliesen und viele andere glatte Böden. Und man selbst spart Zeit für angenehme Dinge!Zeichnet zurückgelegte Putzstrecken auf: Dank Mapping-Funktion erstellt der Putzhelfer einen virtuellen Laufweg in der App. So weiß man immer genau, wo der Staubsauger-Roboter bereits gereinigt hat und welche Flächen noch angefahren werden müssen.Kommt überall hin: Dank flachem Design fährt der Roboter mühelos z. B. unter Sofa, Bett und Kommode. Auch an den Rändern beseitigt er Schmutz mithilfe seiner langen rotierenden Seitenbürsten.Komfortable Bedienung, auch per Sprach-Anweisungen: Einfach von weltweit mit dem Smartphone per kostenloser App "ELESION" steuern oder den Staubsauger per Sprachbefehl starten.Erkennt Hindernisse: Mithilfe von Infrarot-Sensoren umfährt der Roboter jedes Hindernis und meidet Treppenstufen. So kann er sich frei im Raum bewegen und reinigt zuverlässig jede für ihn erreichbare Stelle.Putzt besonders ausdauernd: Mit einer Akkuladung macht der Roboter bis zu 90 Minuten lang sauber. Anschließend lässt man ihn zur Ladestation fahren, um aufzutanken. Danach kann das Sauberhalten weitergehen!Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Sind bereits Smarthome-Geräte im Zuhause, die per entsprechender App gesteuert werden? Dann haben wir eine gute Nachricht - Unsere ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam, auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-7075-625Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Staubsauger-Roboter PCR-3100, Trocken-Wischfunktion, HEPA, 2.500 mAh, App https://www.pearl.de/Presse/ZX-7075_01_Sichler_Haushaltsgeraete_WLAN-Staubsauger-Roboter_PCR-3100.jpg Im Handumdrehen ersetzt: für stets beste Funktion des StaubsaugersNeue Besen kehren gut: Mit neuen Seitenbürsten und frischem HEPA-Filter macht sich der Putzroboter runderneuert wieder auf die Suche nach dem letzten Staubkorn.Bestell-Nr. ZX-7076-625Sichler Haushaltsgeräte Set aus 2 Ersatz-HEPA-Filtern & 2 Ersatz-Bürsten für Roboter PCR-3100Die Ergänzung für den ReinigungsroboterBestell-Nr. ZX-7077-625Sichler Haushaltsgeräte 2er-Set Ersatzwischtücher für Staubsauger-Roboter PCR-3100 https://www.pearl.de/Presse/ZX-7077_01_Sichler_Haushaltsgeraete_2er-Set_Ersatzwischtuecher_fuer_PCR-3100.jpg