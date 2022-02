Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Konvektor-Heizung EHZ-1600 mit App, Alexa, Google Assistant & Siri, 2.300 Watt

Mit eingebautem LCD-Display

Integriertes Thermostat für konstante Raumtemperatur

Verschiedene Heizprogramme einstellbar

Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri

Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Timer und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

WLAN-Konvektor-Heizung EHZ-1600 mit Sprachsteuerung und App

Frei einstellbare Temperatur: 5 - 37 °C in 1°-Schritten

Integriertes Thermostat: schaltet Gerät automatisch ein und aus, um Wunsch-Raumtemperatur zu halten

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Weltweite App-Steuerung per Internet, z.B. um die Heizung auf dem Heimweg bereits einzuschalten

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android, erhältlich im App Store und bei Google Play: für Ein- und Ausschalten, Einstellen der Wunsch-Temperatur, Stufenwahl, Timer-Einstellungen

Kompatibel mit Alexa Voice Service von Amazon und Google Assistant: per Amazon Echo, Amazon Echo Dot, Google Home und kompatiblen Lautsprechern die Heizung mit Sprachbefehlen bedienen

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung

LCD-Display: Einstellen von Uhrzeit und Datum, Solltemperatur, Modus, Programm, Ventilator, Timer

Leistungsaufnahme: max. 2.300 Watt

Stromversorgung Heizung: 230 Volt

Maße: 69 x 40,8 x 18,2 cm, Gewicht: ca. 4,5 kg

Heizung inklusive 2 Standfüßen, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107392860

„Alexa, stelle die Heizung auf 20 Grad!" – die WLAN-Konvektor-Heizung EHZ-1600 von Sichler Haushaltsgeräte lässt sich per Sprachbefehl und App steuern, so dass man auch von unterwegs zu Hause für wohlige Wärme sorgt!Angenehme Wärme genießen: Ab jetzt sorgt man auch überall dort für angenehme Temperaturen, wo es keine Heizung gibt. Mit bis zu 2.300 Watt Leistung heizt man Wohnzimmer, Partykeller oder Badezimmer auf, wenn es draußen klirrend kalt ist.Die Räume sind immer optimal warm: Die Wunsch-Temperatur lässt sich auf den Grad genau einstellen. Dank integriertem Thermostat schaltet sich die Heizung automatisch ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Oder man wählt den konstanten Betrieb mit verschiedenen Heiz-Modi.Die WLAN-Konvektor-Heizung von Sichler Haushaltsgeräte lässt sich auch per Stimme steuern: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Konvektor-Heizung ein. So stellt man z.B. die Wunsch-Temperatur und das Heizprogramm per Sprachbefehl ein - bequem vom Bett oder Sofa aus!Automatisch heizen dank programmierbarem Timer: Stellt man für jeden Tag individuelle Heizzeiten ein, wärmt die Heizung immer genau dann, wenn man es braucht! Dank wöchentlicher Wiederholung muss man den Timer nicht erneut aktivieren.Zu Hause erwartet einen immer wohlige Wärme, da man den Heizlüfter per Smartphone-App von unterwegs einschalten kann! Dann sind die Räume schon aufgeheizt, wenn man von der Arbeit oder dem Winterausflug nach Hause kommt.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!