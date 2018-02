Sichler Haushaltsgeräte Ultraflacher Reinigungs- & Staubsauger-Roboter PCR-2300, 120 Min. Akku-Laufzeit

Kommt überall hin: Dank ultraflachem Design fährt der Putz-Roboter auch mühelos unter Sofa, Bett & Co. Hindernisse und Treppen umfährt er durch seine Auto-Sensoren automatisch.



Putzt besonders ausdauernd: Mit einer Akkuladung putzt der Roboter bis zu zwei Stunden lang. Anschließend fährt er selbstständig zur Ladestation um aufzutanken.



Bequeme Steuerung per Fernbedienung: Je nach Art der Verschmutzung und Bodenbelag kann man aus 6 Reinigungsmodi auswählen. Zusätzlich bestimmt man die Richtung, in die der Roboter fährt und lenkt ihn auf Wunsch zur Ladestation.



Lässt einen in Ruhe: Mit einer Lautstärke von lediglich bis zu 55 dB stört der Wisch- und Saugroboter nicht, wenn man sich auch im Raum befindet.

Ultraflaches Design: fährt mühelos unter die Möbel

fährt mühelos unter die Möbel Saugt und bürstet alle gängigen Bodenarten: Teppich, Parkett, Laminat, Stein, Fliesen u.v.m.

Teppich, Parkett, Laminat, Stein, Fliesen u.v.m. Wischtuch-Aufsatz: wischt mit zuvor befeuchtetem Tuch nach

wischt mit zuvor befeuchtetem Tuch nach Auto-Steuerung über intelligente Boden-, Front- und Seiten-Sensoren

über intelligente Boden-, Front- und Seiten-Sensoren Lange Laufzeit: bis zu 120 Minuten bei voller Aufladung, fährt automatisch zur Ladestation

bei voller Aufladung, fährt automatisch zur Ladestation Sehr leise: 55 dB

55 dB Bequeme Steuerung per Fernbedienung: Richtungs-Bestimmung, 6 Reinigungs-Modi, Fahrt zur Ladestation

Richtungs-Bestimmung, 6 Reinigungs-Modi, Fahrt zur Ladestation Großer Staubbehälter mit HEPA-Filter, 0,35 l: keine Beutel notwendig

keine Beutel notwendig Stromversorgung Reinigungs-Roboter: Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh, Ladezeit: 3 - 4 Stunden

Stromversorgung Ladestation: 230 V per Netzteil, Kabellänge: 175 cm

Stromversorgung Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2032 (bitte dazu bestellen)

Maße (B x H x T): 30 x 6,3 x 33 cm, Gewicht: 1.980 g

Staubsauger-Roboter PCR-2300 inklusive Fernbedienung, Ladestation, Netzteil, Wischtuch, 4 Reinigungs-Bürsten, Ersatz-HEPA-Filter und deutscher Anleitung Preis: 129,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 189,90 EUR



Bestell-Nr. NX-9363-625 Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX9363-3031.shtml



Zeit für die angenehmen Dinge sparen: Mit dem Reinigungs-Roboter von Sichler Haushaltsgeräte geht Saugen, Wischen und Bürsten ganz nebenbei. Der clevere Helfer putzt vollautomatisch Teppich, Parkett, Fliesen und viele andere Bodenbeläge.

PEARL.GmbH

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-Produkten. Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).





























