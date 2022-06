Sichler Haushaltsgeräte Kompakter Wandheizlüfter LV-840.w mit digitalem Thermostat, Timer, 2.000 Watt

Wohlfühltemperatur auf Knopfdruck

Zwei Heizstufen für wohlige Wärme: 1.000 Watt und 2.000 Watt

Zuschaltbare Fenster-auf-Erkennung: spart Energie beim Lüften

Praktischer Wochen-Timer

Einfache Bedienung - auch per Fernbedienung

LED-Display

PTC-Heizelement: hochwertiges, nicht-glühendes Heizelement

Einstellbare Heiz-Temperatur: 18 bis 45 °C

Thermostat für konstante Raum-Temperatur

Heizleistung: 1.000 oder 2.000 Watt

Zuschaltbare Fenster-auf-Erkennung: schaltet das Gerät automatisch aus, wenn Sie lüften

Heiz-Timer mit Wochentag- und Zeit-Einstellung

LED-Display: zeigt Betriebsmodus, Temperatur und Timer

Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten sowie für Heiz-Einstellungen

Ein/Aus-Schalter mit Status-LED

Integrierter Überhitzungsschutz

Leistungsaufnahme: max. 2.000 Watt

Stromversorgung Lüfter: 230 Volt (Konturenstecker), Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2025 (bitte dazu bestellen)

Maße: 42 x 16,5 x 11,5 cm, Gewicht: 1,8 kg

Heizlüfter LV-840.w inklusive Fernbedienung, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107390873

Der kompakte Wandheizlüfter LV-840.w von Sichler Haushaltsgeräte sorgt auch in Räumen ohne eigene Heizung für angenehme Wärme! So muss man beim Heimwerken oder Schrauben im Keller, in der Garage oder im Schuppen nicht mehr frieren.Die Heiz-Lösung für Räume ohne eigene Heizung - ob in Hobbykeller, Schuppen oder Garage: Kalte Räume lassen sich jetzt rasch mollig aufwärmen!Leistung ganz nach Bedarf: Die Wohlfühl-Temperatur lässt sich auf bis 45 °C einstellen. Dank zuverlässigem Thermostat reguliert der Wandheizlüfter von Sichler Haushaltsgeräte die Temperatur ganz von selbst. So ist der Raum immer ideal geheizt. Und dank Fenster-auf-Erkennung schaltet sich der Heizlüfter automatisch ab, wenn man lüftet. Das spart zusätzlich Energie!Sorgenfreier Betrieb per Timer: Per Wochentag- und Zeit-Einstellung lässt man den Heizlüfter ganz von alleine laufen. So hält man den Raum automatisch warm.Komfortable Bedienung vom Sofa aus: Alle Einstellungen steuert man bequem per Fernbedienung. Die Einstellungen erkennt man direkt auf dem LED-Display im Heizlüfter.Bestell-Nr. ZX-8091-625