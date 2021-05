Sichler Haushaltsgeräte 3in1-Boden-Wasch-Sauger BWS-300 mit Akku, Nass & Trocken, UV-C-Reinigung, 80 Watt

Saugt, wischt und desinfiziert in einem Arbeitsschritt

Ohne lästiges Kabel dank Akku-Betrieb

2 Reinigungsstufen: Eco- und Turbo-Modus

Selbstreinigungsfunktion der Mikrofaserwalze

Individuell regulierbare Wasserzufuhr per Knopfdruck

Bis zu 25 Minuten Laufzeit

Saugt und wischt gleichzeitig alle Hartböden und desinfiziert dank UV-C-Technik

Gründliche Reinigung mit Mikrofaserwalze oder zusätzlicher Bürste mit Borsten inklusive Behälter zum Trocknen

Absolute Bewegungsfreiheit dank kabellosem Akku-Betrieb

HEPA-Feinpartikelfilter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus, ideal für Allergiker

2 Saugstärken: umweltfreundlicher Eco-Modus und Turbo-Modus mit noch stärkerer Saugkraft

2-Tank-System: 680 ml Wassertank und 450 ml Schmutzwassertank für hygienische Reinigung und einfache, schnelle Entleerung

Selbstreinigungsfunktion: Die Mikrofaserwalze reinigt sich nach dem Einsatz automatisch selbst

Digitales LCD-Display zeigt Ladestatus und Saug-Modus

Mit praktischen Rollen zum einfachen Transportieren und Standfunktion

Leistungsaufnahme: 80 Watt

Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 2.600 mAh, 24 Volt, für bis zu 25 Minuten Betrieb, aufladbar per 230 Volt (Euro-Stecker) an Ladestation, Ladezeit: 3-4 Stunden

Maße: 115 x 26 x 20 cm, Gewicht: 4,3 kg

Nass-Wasch-Sauger BWS-300 inklusive Wassertank, Bürste, Ladestation, Reinigungsbürste, Netzteil, Trockenbehälter für Bürste und deutscher Anleitung

Li-Ion-Akku für den Austausch des Akku-Boden-Wasch-Saugers

Zubehör in Hersteller-Qualität

Für bis zu 40 Minuten Betrieb

LiPo-Ersatz-Akku für Akku-Boden-Wasch-Sauger BWS-300

Kapazität: 5.000 mAh für bis zu 40 Minuten Laufzeit

Spannung: 3,7 V

Maße: 210 x 85 x 40 mm, Gewicht: 690 g

Ersatz-Akku inklusive deutscher Anleitung

Filtert selbst kleinste Partikel

Mit feinem Gitter zum Filtern von grobem Schmutz

Ideal für Allergiker: Filtert Feinstaub, Pollen, etc.

2er-Set Ersatz-HEPA-Filter für Akku-Boden-Wasch-Sauger BWS-300

HEPA-Feinpartikelfilter: Mit feinem Gitter zum Filtern von grobem Schmutz

Ideal für Allergiker: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus

Maße: 85 x 75 x 30 mm, Gewicht: 43 g

Mit dem 3in1-Boden-Wasch-Sauger BWS-300 von Sichler Haushaltsgeräte saugt, wischt und desinfiziert man in einem Arbeitsschritt – perfekt für strahlend saubere Böden!Jetzt spart man jede Menge Zeit beim Putzen: Denn der praktische Akku-Wasch-Sauger von Sichler Haushaltsgeräte saugt, wischt und desinfiziert zugleich! So entfernt man in einem Zug Staub, Krümel und hartnäckigen Schmutz von den Böden. Kein lästiges Wischen mit dem Mopp mehr! Dank UV-C-Technik wird der Boden gleichzeitig auch desinfiziert.So hat Dreck keine Chance: die rotierende Mikrofaserwalze nimmt Staub und Schmutz effektiv auf. Und bevor die angesaugte Luft den Boden-Wasch-Sauger wieder verlässt, strömt sie durch einen HEPA-Filter - ideal für Allergiker!Dank Akku saugt man kabellos! So hat man nie wieder ein zu kurzes Kabel oder Kabelsalat. Einfach den Akku auftanken und loslegen! Auch ein Beutelkauf ist dank Filtersystem überflüssig und schont so Portemonnaie und Umwelt.Bequeme Bedienung: Dank schlankem Design und leichtem Gewicht liegt der Waschsauger besonders gut in der Hand. Zwischen 2 Reinigungsstufen wählen und die Wasserzufuhr individuell per Knopfdruck regeln! Wasser- und Schmutztank sind für eine besonders hygienische Reinigung voneinander getrennt.Bestell-Nr. NX-7676-625Schnelle Hilfe für neue Energie: Wenn der Akku des Boden-Wasch-Saugers leer ist, machet man einfach direkt mit diesem Ersatz-Akku weiter! Auch wenn der reguläre Akku defekt sein sollte oder nicht mehr die volle Leistung bringt, macht er das Reinigungs-Multitalent in Null Komma Nix wieder fit.Bestell-Nr. NX-7677-625Für Saugleistung wie am ersten Tag: Im Handumdrehen ersetzt man den verstaubten Filter. Schon saugt der Akku-Boden-Wasch-Sauger wieder wie am ersten Tag - ohne dass auch nur ein Staubkrümel dem Staubbehälter entkommt.Bestell-Nr. NX-7678-625