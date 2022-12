Sichler Haushaltsgeräte 2in1-Akku-Zyklon-Hand- und Boden-Staubsauger BHS-700.ak, HEPA-Filter, 27 kPa

Flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger

3 Saug-Modi: sparsam bis kraftvoll

Kabelloser Betrieb dank austauschbarem Akku

LED-Display

Motorbürste mit LED-Beleuchtung

Umweltschonend saugen ohne Beutel

Ideal zum Saugen von Böden, Teppichen, Autopolstern, Sofas u.v.m.

Leicht und ergonomisch: liegt gut in der Hand

Zyklon-Filtersystem zum Saugen ohne Beutel

HEPA-Feinpartikelfilter: filtert 85 % des im Staub enthaltenen Feinstaubs sowie Pollen etc. heraus

niedrig mit 8 kPa, mittel mit 15 kPa und hoch mit starken 27 kPa Saugleistung Staubbehälter-Kapazität: 500 ml

Wisch-Aufsatz optional erhältlich: zum Nass-Reinigen von Böden, Fliesen und mehr

LED-Anzeige für den Akku-Ladestand und Saugmodus

Wandhalterung für kompaktes Verstauen

Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 2.200 mAh (29,6 Volt) für bis zu 48 Minuten Laufzeit bei niedrigem, 25 Minuten Laufzeit bei mittlerem und bis zu 10 Minuten Laufzeit bei hohem Saugmodus

Lädt per 230-Volt-Netzteil (Eurostecker), Ladezeit: ca. 5 Stunden

Maße: 106 x 23 x 23 cm, Gewicht: 2,3 kg

Staubsauger BHS-700.ak inklusive Verlängerungsrohr, Bodenbürste, 2in1-Bürste, Spaltdüse, Wandhalterung, Montagematerial, Netzteil und deutscher Anleitung

EAN: 4022107400107

Mit dem 2in1-Akku-Zyklon-Hand- und Boden-Staubsauger BHS-700.ak von Sichler Haushaltsgeräte ist die Reinigung von Böden, Polstern, Autos usw. ein Kinderspiel. Dank optionalem Wischaufsatz reinigt man glatte Bodenflächen effektiv, kräfteschonend und zeitsparend im Handumdrehen!Flexibel und mobil einsetzbar: Der Akku-Zyklon-Staubsauger von Sichler Haushaltsgeräte lässt sich ganz nach Bedarf als Hand- oder Bodengerät nutzen. So saugt man bequem Boden, Teppich, Sofa, Autopolster u.v.m. Dank Akku-Betrieb natürlich mit voller Bewegungsfreiheit!Saugen ohne Beutel: Die Zyklon-Technologie erspart einem das Wechseln und Nachkaufen von Staubsaugerbeuteln. Und schont so die Umwelt und die Geldbörse.Sparsam bis kraftvoll: Je nach Bedarf wählt man einen von drei Saugmodi. Selbst hartnäckiger Schmutz hat so keine Chance! Und dank LED-Beleuchtung an der Motorbürste sieht man selbst in dunklen Ecken, wo man saugt.Optimal für Allergiker: Der integrierte HEPA-Filter filtert Feinstaub und Pollen heraus. So kann man wieder besser durchatmen.Auch als Wischer einsetzbar: dank optional erhältlichem Wisch-Aufsatz für effektive, kräfteschonende und zeitsparende Fliesen- und Bodenreinigung. Sogar hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich damit bequem entfernen.Bestell-Nr. ZX-6175-625Wischen und Absaugen in nur einem Arbeitsschritt: Mit dem praktischen Wischaufsatz reinigt man die Böden jetzt effektiv, kräfteschonend und zeitsparend. Auch hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich so von Fliesen, Hartböden u.v.m. entfernen.Bestell-Nr. ZX-6176-625