Semptec Urban Survival Technology Tragbares Pop-Up-Dusch-, Toiletten- und Umkleide-Zelt, grün

Nutzbar als Dusch-, Toiletten- oder Umkleidezelt

Tragbar und schnell aufgebaut

Perfekt für Outdoorausflüge

Privatsphäre überall: perfekt als Sicht- und Wetterschutz in jeder Umgebung

100 % Polyester: strapazierfähiges Material für dauerhaften Einsatz

Maße: 190 x 120 x 120 cm, Gewicht: 1,9 kg

Zelt inklusive 4 Bodenheringen, 4 windfesten Seilen, Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

Wer kennt es nicht? Man möchte sich am Badesee umziehen, aber es gibt keine Umkleidekabine. Das tragbare Pop-Up-Dusch-, Toiletten- und Umkleide-Zelt von Semptec Urban Survival Technology sorgt für Privatsphäre beim Camping, auf Festivals, am Strand oder bei anderen Outdooraktivitäten. Die Pop-Up-Konstruktion ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Dank Aufbewahrungstasche und Wäscheleine muss man die Duschutensilien nicht auf dem Boden abstellen!Nicht jeder Camper oder Wohnwagen hat eine Nasszelle mit Dusche und WC an Bord. Um trotzdem autark stehen zu können oder auf Campingplätzen nicht in weit entfernte Waschhäuser laufen zu müssen, bieten tragbare Pop-Up-Dusch-, Toiletten- und Umkleide-Zelte wie das von Semptec Urban Survival Technology einen zusätzlichen Raum für eine Trenntoilette oder eine mobile Dusche.Duschutensilien finden in der Aufbewahrungstasche Platz. Das Handtuch kommt auf die Wäscheleine, an der man auch eine Hängeleuchte für die Nachtstunden befestigen kann.Zwei Belüftungsöffnungen sorgen für gute Luftzirkulation. Dank Pop-Up-Bauweise ist das Zelt im Handumdrehen aufgebaut. Vier Seile sorgen für Standfestigkeit. Nach dem Gebrauch lässt sich das Zelt wieder schnell abbauen und in der Tragetasche verstauen.Der Innenraum bietet auch für größere Personen ausreichend Platz für komfortables Umkleiden, Duschen oder den Einsatz als WC. Das aus robustem 100 % Polyester gefertigt Zelt ist wetterbeständig und leicht zu reinigen.Ideal für die Privatsphäre beim Camping, am Strand, bei Outdooraktivitäten oder auf Festivals!Das Semptec Urban Survival Technology Tragbare Pop-Up-Dusch-, Toiletten- und Umkleide-Zelt ist ab sofort bei pearl.de verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-8945 zum Preis von 36,99 Euro erhältlich.Auch als 2er-Set erhältlich:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de