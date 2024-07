Semptec Urban Survival Technology Faltbare Campingtoilette CT-100 mit Deckel, 24 Beutel, bis 150 kg schwarz

Bequemer Sitz durch ergonomische Form

Die faltbare Campingtoilette CT-100 von Semptec Urban Survival Technology bietet Komfort und Hygiene für unterwegs. Mit einer Tragkraft von bis zu 150 kg und 24 mitgelieferten Beuteln sorgt sie für maximale Flexibilität und Sauberkeit auf allen Abenteuern. Leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit, ist sie ideal für Camping, Festivals und Roadtrips. Der praktische Deckel sorgt für zusätzliche Diskretion und Hygiene. Die perfekte Lösung für Outdoor-Bedürfnisse.Das stille Örtchen für unterwegs: Die faltbare Campingtoilette von Semptec Urban Survival Technology bietet den gewohnten Komfort auch bei Ausflügen in die Natur oder beim Campen. Dank ergonomischer Form und angenehmer Sitzhöhe sitzt man wie auf der Toilette zu Hause.Die mobile Toilette ist ideal für Camping, Picknick, Festival, Trekking, Angeln oder bei langen Autofahrten im Stau. Die mobile Toilette ist immer griffbereit.Das stabile Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff lässt sich mit wenigen Handgriffen aufklappen und aufstellen. Ein Toilettenbeutel wird eingehängt und schon ist die Toilette einsatzbereit.Die Benutzung ist denkbar einfach: Das "Geschäft" landet sicher im auslaufsicheren Toilettenbeutel, der nach Gebrauch zusammengeknotet und im nächsten Mülleimer entsorgt wird.Die Campingtoilette lässt sich flach zusammenklappen und in der praktischen Tragetasche verstauen. So ist sie leicht zu transportieren und überall einsetzbar.

Technische Daten:
Material: robuster ABS-Kunststoff
Farbe: schwarz
Maße: 330 x 300 x 280 mm
Gewicht: 750 g
Belastbar bis 150 kg
Inklusive 24 auslaufsichere Toilettenbeutel mit je 22 Liter Volumen
EAN: 4022107432054
Bestell-Nr. ZX-8639-625