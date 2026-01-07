Kontakt
SceneLights Technologies WLAN-LED-Mini-Beamer LB-100.mini, Full HD nativ, 200 ANSI-lm, 4.800 lm, Bluetooth

Smartphone-Inhalte auf dem Großbildschirm streamen

(Buggingen, )
Filme, Spiele und Smartphone-Inhalte in Großformat erleben: WLAN-LED-Mini-Beamer LB-100.mini von SceneLights Technologies ist ein kompakter Projektor, der Inhalte in nativem Full HD auf bis zu 305 cm Bilddiagonale darstellt. Das Gerät verfügt über Autofokus und automatische Trapezkorrektur sowie eine Neigungsfunktion von 105 Grad. Die Lichtleistung beträgt 4.800 Lumen beziehungsweise 200 ANSI-Lumen. Zur Ausstattung gehören WLAN 6 mit Dualband-Unterstützung (2,4 und 5 GHz), Bluetooth 5.4 sowie Anschlüsse für HDMI und USB. Screen-Mirroring ermöglicht die kabellose Übertragung von Android-Smartphones und iPhones auf die Projektionsfläche.
  • Wiedergabe in nativem Full HD auf bis zu 305 cm Bilddiagonale
  • Beamer um 105° neigbar, mit Autofokus & Auto-Trapezkorrektur für bestes Bild
  • Screen-Mirroring von Android-Smartphones und iPhones, HDMI- & USB-Anschluss
  • Stabiles WLAN 6: Dualband 2,4 und 5 GHz
  • Bluetooth 5.4 zum Verbinden von externen Lautsprechern und Kopfhörern
  • 4.800 Lumen, 200 ANSI-Lumen
Bilddiagonale von bis zu 305 cm: Autofokus und automatische Trapezkorrektur stellen das Bild ohne manuellen Eingriff scharf. Der LED-Heim-Beamer mit WLAN von SceneLights Technologies lässt sich um bis zu 105° neigen und anschließend per HDMI-Kabel mit dem gewünschten Abspielgerät verbinden.

Kabelloses Streaming per WLAN 6:Screen-Mirroring überträgt Inhalte von iPhone oder Android-Smartphone direkt auf die Leinwand. Die WLAN-6-Technologie gewährleistet eine stabile Verbindung ohne Unterbrechungen – geeignet für Urlaubsfotos, YouTube-Videos oder Präsentationen.

Integrierter Mediaplayer:Ein USB-Anschluss ermöglicht die direkte Wiedergabe von Videos, Musik, Fotos und Präsentationen von USB-Sticks mit bis zu 128 GB Speicherkapazität.

Flexible Audiooptionen:Bluetooth 5.4 erlaubt die Kopplung externer Lautsprecher oder Kopfhörer. Ohne verbundene Audiogeräte übernehmen die integrierten Stereo-Lautsprecher des Beamers die Tonwiedergabe.
  • Mini-Beamer mit LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam
  • Ideal für die Wiedergabe von Smartphone, Laptop, PC, HDTV-Receiver, Spielekonsole u.v.m.
  • Beamer neigbar um bis zu 105° für optimale Ausrichtung
  • Native Ausgabe-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p), Eingangsauflösung bis 4K bei 30 Bildern/Sek.
  • Helligkeit: 4.800 Lumen (ANSI-Lumen: 200)
  • Kontrast: 500:1
  • Farb-Temperatur: 7.000 - 8.000 K
  • Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3, 16:9
  • Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 2 W RMS, 3 W Spitzenleistung
  • Integrierter Media-Player für Wiedergabe von USB-Stick bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
  • Unterstützte Video-Formate und -Codecs: H264 / MPEG2 / MPEG4 / VC1 / V-VP8 / WMVP9 / MJPEG / AVC / FLV1 / M-JPEG / Xvid
  • Unterstützte Audio-Formate: MP2 / MP3 / WAV / AAC / AAC2 / AMR / Vorbis / FLAC / OGG / WMA / WMA2
  • Unterstützte Bild-Formate: JPEG / BMP / GIF / PNG
  • Screen-Mirroring von Smartphone und iPhone per WLAN 6
  • WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Dualband 2,4 + 5,0 GHz)
  • Transmitter-Funktion per Bluetooth 5.4: für Audio-Wiedergabe über kompatible Kopfhörer und Lautsprecher
  • Audio-Wiedergabe auch über die integrierten Beamer-Stereo-Lautsprecher
  • Einfache Bedienung per Fernbedienung
  • Bild-Diagonale: 102 - 305 cm / 40 - 120"
  • Bild-Entfernung: ca. 110 - 330 cm
  • Autofokus für automatisch scharfes Bild
  • Auto Keystone-Korrektur: korrigiert Bildverzerrung +/- 15°
  • Zoom-Funktion: 50 - 100 %
  • LED-Betriebsdauer: 30.000 Stunden
  • Betriebssystem: Android 12
  • Schnittstellen: USB, HDMI, Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm Klinke, Stromanschluss
  • Leistungsaufnahme: 55 Watt
  • Betriebsgeräusch: leise 32 dB
  • Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
  • Maße: 22,6 x 11 x 9,6 cm, Gewicht: 912 g
  • Mini- Beamer LB-100.mini inklusive Fernbedienung, Stromkabel und deutscher Anleitung
Der SceneLights Technologies WLAN-LED-Mini-Beamer LB-100.mini, Full HD nativ mit 200 ANSI-lm, 4.800 lm und Bluetooth ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3981-625 zum Preis von 89,99 EUR erhältlich.

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Wichtiger Hinweis:

