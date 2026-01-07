SceneLights Technologies WLAN-LED-Mini-Beamer LB-100.mini, Full HD nativ, 200 ANSI-lm, 4.800 lm, Bluetooth

- Wiedergabe in nativem Full HD auf bis zu 305 cm Bilddiagonale
- Beamer um 105° neigbar, mit Autofokus & Auto-Trapezkorrektur für bestes Bild
- Screen-Mirroring von Android-Smartphones und iPhones, HDMI- & USB-Anschluss
- Stabiles WLAN 6: Dualband 2,4 und 5 GHz
- Bluetooth 5.4 zum Verbinden von externen Lautsprechern und Kopfhörern
- 4.800 Lumen, 200 ANSI-Lumen
Kabelloses Streaming per WLAN 6:Screen-Mirroring überträgt Inhalte von iPhone oder Android-Smartphone direkt auf die Leinwand. Die WLAN-6-Technologie gewährleistet eine stabile Verbindung ohne Unterbrechungen – geeignet für Urlaubsfotos, YouTube-Videos oder Präsentationen.
Integrierter Mediaplayer:Ein USB-Anschluss ermöglicht die direkte Wiedergabe von Videos, Musik, Fotos und Präsentationen von USB-Sticks mit bis zu 128 GB Speicherkapazität.
Flexible Audiooptionen:Bluetooth 5.4 erlaubt die Kopplung externer Lautsprecher oder Kopfhörer. Ohne verbundene Audiogeräte übernehmen die integrierten Stereo-Lautsprecher des Beamers die Tonwiedergabe.
- Mini-Beamer mit LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam
- Ideal für die Wiedergabe von Smartphone, Laptop, PC, HDTV-Receiver, Spielekonsole u.v.m.
- Beamer neigbar um bis zu 105° für optimale Ausrichtung
- Native Ausgabe-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p), Eingangsauflösung bis 4K bei 30 Bildern/Sek.
- Helligkeit: 4.800 Lumen (ANSI-Lumen: 200)
- Kontrast: 500:1
- Farb-Temperatur: 7.000 - 8.000 K
- Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3, 16:9
- Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 2 W RMS, 3 W Spitzenleistung
- Integrierter Media-Player für Wiedergabe von USB-Stick bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
- Unterstützte Video-Formate und -Codecs: H264 / MPEG2 / MPEG4 / VC1 / V-VP8 / WMVP9 / MJPEG / AVC / FLV1 / M-JPEG / Xvid
- Unterstützte Audio-Formate: MP2 / MP3 / WAV / AAC / AAC2 / AMR / Vorbis / FLAC / OGG / WMA / WMA2
- Unterstützte Bild-Formate: JPEG / BMP / GIF / PNG
- Screen-Mirroring von Smartphone und iPhone per WLAN 6
- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (Dualband 2,4 + 5,0 GHz)
- Transmitter-Funktion per Bluetooth 5.4: für Audio-Wiedergabe über kompatible Kopfhörer und Lautsprecher
- Audio-Wiedergabe auch über die integrierten Beamer-Stereo-Lautsprecher
- Einfache Bedienung per Fernbedienung
- Bild-Diagonale: 102 - 305 cm / 40 - 120"
- Bild-Entfernung: ca. 110 - 330 cm
- Autofokus für automatisch scharfes Bild
- Auto Keystone-Korrektur: korrigiert Bildverzerrung +/- 15°
- Zoom-Funktion: 50 - 100 %
- LED-Betriebsdauer: 30.000 Stunden
- Betriebssystem: Android 12
- Schnittstellen: USB, HDMI, Kopfhörer-Anschluss 3,5 mm Klinke, Stromanschluss
- Leistungsaufnahme: 55 Watt
- Betriebsgeräusch: leise 32 dB
- Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
- Maße: 22,6 x 11 x 9,6 cm, Gewicht: 912 g
- Mini- Beamer LB-100.mini inklusive Fernbedienung, Stromkabel und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_01_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_02_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_03_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_04_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_05_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_06_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_07_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_08_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_09_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_10_Beamer_LB-100.mini.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3981_11_Beamer_LB-100.mini.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com