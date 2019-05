SceneLights LED-LCD-Beamer LB-9400.wifi mit WLAN, Media-Player, 1280x800 Pixel (WXGA), 3.000 lm

Anschlüsse für Media-Player, PC, Spielekonsole u.v.m.

Media-Player für alle gängigen Audio- und Video-Formate

Media-Streaming per Miracast und Airplay

Video-Streaming über YouTube und Koala TV

LED-LCD-Technologie: l euchtstark und sparsam

Helligkeit: 3.000 lm (350 ANSI-Lumen)

Kontrast: 1.000:1 (statisch)

Native Ausgabe-Auflösung: 1280 x 800 Pixel (WXGA), Eingangsauflösung: bis 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

Integrierter Mediaplayer für Videos, Musik & Co. direkt von USB-Stick und SD-Speicherkarte bis 16 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

für Videos, Musik & Co. direkt von USB-Stick und SD-Speicherkarte bis 16 GB (jeweils bitte dazu bestellen) Bild-Diagonale: ca. 84 - 381 cm bei 4:3, ca. 72 - 328 cm bei 16:9

Bild-Entfernung: ca. 100 - 500 cm

Unterstützte Video-Formate und Codecs: MP4, 3GP, MKV, AVI, DivX, FLV, MPG, TS, M2TS, RMVB, TP, TRP, VOB, DAT, ASF, H.265

Unterstützte Audio-Formate und Codecs: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, 3GP, WAV, WMA, DTS, RM

Unterstützte Bild- und Text-Formate: JPG / JPEG, BMP, PNG, GIF, TXT

WiFi-Kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Unterstützt Media-Streaming per Miracast und Airplay

Vorinstallierte Video-Streaming-Dienste: YouTube und Koala TV

YouTube und Koala TV Integrierter Stereo-Lautsprecher: 2x 3 Watt

Korrigierte Bildverzerrung: Keystone-Korrektur +/- 15°

Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3 und 16:9

Einfache Bedienung direkt am Beamer oder per Fernbedienung

LED-Betriebsdauer: 20.000 Stunden

Schnittstellen: 2x HDMI, 2x USB, AV-Eingang (3,5-mm-Klinke auf Audio- und Video-Cinch), VGA, Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinke), SD-Karten-Steckplatz, IR-Empfänger, RJ-45 (LAN)

Leistungsaufnahme: 140 Watt

Separater Ein/Aus-Schalter

Stromversorgung Beamer: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße: 29,3 x 10,6 x 22,4 cm, Gewicht: 2,2 kg

Beamer LB-9400.wifi inklusive Fernbedienung, Stromkabel, AV-Adapter, HDMI-Kabel und deutscher Anleitung

Leuchtstarkes Heimkino erleben und Filme, Videos, Spiele und Präsentationen auch in halbdunklen Räumen in hervorragendem Licht genießen. Man erkennt selbst kleinste Details und das bei einer Bild-Diagonalen von bis zu 3,8 Metern!Kabel war gestern: jetzt werden die Inhalte gestreamt! Per WLAN ist der Beamer schnell im Heimnetzwerk integriert. Schon bringt man per Miracast Spiele-Apps und Fotos vom Android-Smartphone groß raus. Oder überträgt per Airplay Videos und mehr vom iPhone.Online-Streaming und Media-Player integriert: So nutzt man das Online-Angebot von YouTube und Koala TV - ohne PC oder Notebook! Oder man erlebt Videos und Bilder direkt von USB-Stick und Speicherkarte.Natürlich auch klassisch einsetzbar: Zahlreiche digitale und analoge Anschlüsse des Beamers von SceneLights machen`s möglich! So lassen sich bequem Sat-Receiver, Spielekonsole, Media-Player u.v.m. verbinden.