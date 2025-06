Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.app, Solar, Wassermengenzähler, App, IP65

Autarke Gartenbewässerung dank integriertem, um 30 ° neigbarem Solarpanel

Wassermengenzähler zum Kontrollieren des Wasserverbrauchs

Spart Wasser durch automatischen Wetterabgleich

Integriertes Bluetooth-Gateway für die Steuerung von Bodenfeuchtigkeits-Sensor

Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Für die automatische Bewässerung der Pflanzen

Ideal für die Urlaubszeit und an heißen Tagen

Wi-Fi-kompatibel: 802.11b/g/n 2,4 GHz

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Wetterdatenabgleich u.v.m.

Bis zu 10 Bewässerungszyklen programmierbar

Reichweite Bewässerungscomputer zum Router: bis zu 100 m

Max. Wasserdurchfluss: ca. 2 bis 25 Liter/Minute

Betriebs-Wasserdruck: 0,2 bis 8 bar

Umgebungstemperatur: -5 bis 75 °C

Wassertemperatur: 0 bis 70 °C

Integriertes Solarpanel für autarken Betrieb ohne externe Stromquelle

Passt an alle Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 3/4"-Gewinde

Wetterfest: IP65

Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh, lädt per integriertem Solarpanel oder per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 150 x 105 x 42 mm, Gewicht: 340 g

WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.appinklusive und deutscher Anleitung

Präzise Messung von Bodenfeuchte und Temperatur für optimale Pflege

Nur mit dem WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.app verwendbar

Bluetooth-kompatibel für einfache Integration in bestehendes Bewässerungssystem

Bis zu 6 Monate Batterie-Laufzeit

Kostenlose App "ELESION" für Steuerung und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Ideales Zubehör für WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.app

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: Bodenfeuchte und Umgebungstemperatur immer im Blick

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Temperatur Messbereich: -5 bis 60 °C, Messgenauigkeit: +/- 1 °C

IP65: Wetterfest

Stromversorgung: 3 Batterien Typ AA (bitte dazu bestellen)

Maße (H x Ø): 180 x 48 mm, Gewicht: 80 g

2in1-Bodenfeuchtigkeits- & Temperatursensor inklusive deutscher Anleitung

Der Garten benötigt Wasser, aber man ist im Urlaub oder im Biergarten verabredet? Die Lösung ist der WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.app plus passendem 2in1-Bodenfeuchtigkeits- & Temperatursensor. Dank smarter Steuerung und integriertem Solarpanel sorgt das Gerät für eine zuverlässige und umweltfreundliche Bewässerung. Per kostenloser App „ELESION“ lässt er sich auch von unterwegs steuern. Durch den automatischen Wetterabgleich passt sich die Bewässerung präzise an die aktuellen Bedingungen an. Das spart Wasser und schont den Geldbeutel!Mit dem WLAN-Bewässerungscomputer von Royal Gardineer genießt man maximalen Komfort bei der Gartenpflege. Dank smarter Steuerung sorgt das Gerät für eine zuverlässige, umweltfreundliche Bewässerung, die sich an die eigenen Bedürfnisse anpasst. So spart man Zeit, Wasser und Energie - für eine grüne Oase ohne großen Aufwand!Der Bewässerungscomputer sorgt dank integriertem Solarpanel für autarken Betrieb. So bleibt der Garten stets optimal versorgt, ohne manuelles Eingreifen! Und bei Bedarf lädt man den Bewässerungscomputer einfach per USB-C auf.Durch den automatischen Wetterabgleich passt sich die Bewässerung präzise an die aktuellen Bedingungen an. Das reduziert den Wasserverbrauch, schont die Umwelt und die Geldbörse!Per App „ELESION" hat man von überall Zugriff und nimmt Einstellungen individuell vor.Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen!Sind im Haus bereits Smarthome-Geräte vorhanden, die per entsprechender App gesteuert werden? Die gute Nachricht: Unsere ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So lassen sich auf Wunsch alle Geräte gemeinsam steuern - auch per automatischer Funktionen!Der Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.app ist ab sofort bei pearl.de und bei emall.com_Schweiz verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-5754 zum Preis von 59,99 Euro erhältlich.Passender Bodenfeuchtigkeits- & Temperatursensor:Mit dem 2in1-Sensor überwacht man gleichzeitig die Bodenfeuchte und Temperatur. Perfekt, um die Bedürfnisse der Pflanzen ideal zu erfüllen.Nahtlose Integration in das Bewässerungssystem: Der Sensor ist Bluetooth-kompatibel und verbindet sich mühelos mit dem WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.Der Royal Gardineer 2in1-Bodenfeuchtigkeits- & Temperatursensor für BWC-620.app ist ab sofort bei pearl.de und bei emall.com_Schweiz verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-5755 zum Preis von 22,99 Euro erhältlich.Bundle aus Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.app mit 2in1-Bodenfeuchtigkeits- & Temperatursensor:Der Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-620.app, Solarpanel, BT-Gateway, App, Bodensensor ist ab sofort bei pearl.de und bei emall.com_Schweiz verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-5756 zum Preis von 69,99 Euro erhältlich.* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de