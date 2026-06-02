Royal Gardineer Heißluftpistolen-Kit, Temperaturregelung 60 - 600 °C, bis 500 l/Min

- Kraftvolle Heißluftpistole für Bastelprojekte, Handwerk und mehr
- Variable Temperaturregelung: 60 °C - 600 °C
- Einstellbarer Luftstrom: 250 l/Min. und 500 l/Min.
- Mit 8 verschiedenen Heizstufen und 1600 Watt Leistung
- 4 verschiedene Aufsätze für verschiedene Anwendungen, Schaber, Spaten
- Bequemes Arbeiten dank 180 cm Kabellänge
Temperaturen bis 600 °C stufenweise regelbar:Ein Temperaturregler ermöglicht die punktgenaue Anpassung der Hitze – von sanftem Erwärmen bis zum Erhitzen auf bis zu 600 °C. Acht Heizstufen sorgen für gleichmäßige Wärmeverteilung und zuverlässige Ergebnisse, auch bei temperaturempfindlichen Materialien.
Zwei Luftmengenstufen für flexible Anwendung:Zwei Luftmengenstufen mit 250 und 500 Litern pro Minute ermöglichen die Anpassung von sanftem Luftstrom bis zur kraftvollen Wärmeabgabe – energiesparend und effizient zugleich.
Sofort einsatzbereit:Das Gerät erreicht bereits nach wenigen Sekunden die volle Heizleistung und ist damit ohne Wartezeit einsatzbereit.
Vier Düsen für unterschiedliche Anforderungen: Vier beiliegende Aufsätze decken verschiedene Anwendungen ab – vom punktgenauen Erhitzen bis zur großflächigen Luftverteilung. Die Düsen lassen sich unkompliziert wechseln.
- Komplettes Heißluftpistolen-Kit
- Ideal zum Lösen alter Verklebungen, Bodenbeläge oder Aufkleber: völlig mühelos und richtig schnell
- Auch für Bastelarbeiten, DIY-Projekte, Reparaturen, zum Verformen von Kunststoffen u.v.m.
- 2 Gebläsestufen: 250 l/Min. und 500 l/Min.
- 8 Temperaturstufen: 60 - 600 °C
- 4 verschiedene Düsen-Aufsätze für verschiedene Anwendungen
- Mit Schaber und Spaten zum sicheren Ablösen von Farbe und mehr
- Leistungsaufnahme: 1.600 Watt
- Stromversorgung: 230 Volt (Konturenstecker)
- Maße: 250 x 230 x 75 mm, Gewicht: ca. 647 g
- Heißluftpistolen-Kit inklusive 4 Düsen, Spaten, Schaber und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
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