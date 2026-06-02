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Royal Gardineer Heißluftpistolen-Kit, Temperaturregelung 60 - 600 °C, bis 500 l/Min

Heiße Luft auf Knopfdruck – für DIY, Basteln, Werkstatt und Reparaturen

(lifePR) (Buggingen, )
Das Heißluftpistolen-Kit von Royal Gardineer verfügt über eine variable Temperaturregelung von 60 bis 600 °C in acht Heizstufen und ist damit für ein breites Spektrum an Anwendungen geeignet – von Bastelprojekten bis hin zu handwerklichen Arbeiten. Mit einer Leistung von 1.600 Watt und zwei einstellbaren Luftstromstufen von 250 und 500 Litern pro Minute lässt sich die Pistole flexibel an unterschiedliche Materialien und Aufgaben anpassen. Vier austauschbare Aufsätze decken verschiedene Anwendungen ab – vom punktgenauen Erhitzen bis zur großflächigen Wärmeabgabe. Schaber und Spaten sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Ein 1,80 m langes Kabel sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit beim Arbeiten. Mit dem Gerät können Lacke entfernt, Kunststoffe verformt und Schrumpfschläuche angebracht werden. Diese Heißluftpistole ist ein Must-have für jeden Haushalt und jede Werkstatt.
  • Kraftvolle Heißluftpistole für Bastelprojekte, Handwerk und mehr
  • Variable Temperaturregelung: 60 °C - 600 °C
  • Einstellbarer Luftstrom: 250 l/Min. und 500 l/Min.
  • Mit 8 verschiedenen Heizstufen und 1600 Watt Leistung
  • 4 verschiedene Aufsätze für verschiedene Anwendungen, Schaber, Spaten
  • Bequemes Arbeiten dank 180 cm Kabellänge
Vielseitige Heißluftpistole für Werkstatt und Hobby:Die Heißluftpistole von Royal Gardineer  eignet sich für Lackentfernung, Kunststoffverformung, Schrumpfschläuche und zahlreiche weitere Anwendungen – ob an der Werkbank, im Hobbyraum oder bei Renovierungsarbeiten.

Temperaturen bis 600 °C stufenweise regelbar:Ein Temperaturregler ermöglicht die punktgenaue Anpassung der Hitze – von sanftem Erwärmen bis zum Erhitzen auf bis zu 600 °C. Acht Heizstufen sorgen für gleichmäßige Wärmeverteilung und zuverlässige Ergebnisse, auch bei temperaturempfindlichen Materialien.

Zwei Luftmengenstufen für flexible Anwendung:Zwei Luftmengenstufen mit 250 und 500 Litern pro Minute ermöglichen die Anpassung von sanftem Luftstrom bis zur kraftvollen Wärmeabgabe – energiesparend und effizient zugleich.

Sofort einsatzbereit:Das Gerät erreicht bereits nach wenigen Sekunden die volle Heizleistung und ist damit ohne Wartezeit einsatzbereit.

Vier Düsen für unterschiedliche Anforderungen: Vier beiliegende Aufsätze decken verschiedene Anwendungen ab – vom punktgenauen Erhitzen bis zur großflächigen Luftverteilung. Die Düsen lassen sich unkompliziert wechseln.
  • Komplettes Heißluftpistolen-Kit
  • Ideal zum Lösen alter Verklebungen, Bodenbeläge oder Aufkleber: völlig mühelos und richtig schnell
  • Auch für Bastelarbeiten, DIY-Projekte, Reparaturen, zum Verformen von Kunststoffen u.v.m.
  • 2 Gebläsestufen: 250 l/Min. und 500 l/Min.
  • 8 Temperaturstufen: 60 - 600 °C
  • 4 verschiedene Düsen-Aufsätze für verschiedene Anwendungen
  • Mit Schaber und Spaten zum sicheren Ablösen von Farbe und mehr
  • Leistungsaufnahme: 1.600 Watt
  • Stromversorgung: 230 Volt (Konturenstecker)
  • Maße: 250 x 230 x 75 mm, Gewicht: ca. 647 g
  • Heißluftpistolen-Kit inklusive 4 Düsen, Spaten, Schaber und deutscher Anleitung
Das Royal Gardineer Heißluftpistolen-Kit, Temperaturregelung 60 - 600 °C, bis 500 l/Min. ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1886-625 zum Preis von 18,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bilderlinks*:
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* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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