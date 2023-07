Royal Gardineer Autarkes 51-teiliges Solar-Bewässerungssystem mit Pumpe, 45 l/Std.

Bewässerungscomputer mit eingebauter Pumpe: 45 l/Std. Förderleistung

5-Watt-Solarpanel mit langem 1,5-m-Anschlusskabel

Einstellbare Bewässerungsdauer und -frequenz

Warnung bei niedrigem Wasserstand

Auswechselbarer Akku: lädt per Solar und USB

15 m zuschneidbarer Schlauch

Autarkes Pflanzen-Bewässerungssystem: unabhängig von Strom- und Wasseranschluss

Ideal für Beete, Hochbeete und Topfpflanzen an Brüstungen oder auf dem Balkon

Versorgt bis zu 15 Pflanzen gleichzeitig mit Wasser

Einstellbare Bewässerungsdauer: 30 Sek. - 30 Min.

Einstellbare Bewässerungsfrequenz: 12 Std. - 7 Tage

Manuelle Bewässerungs-Verzögerung, z.B. bei Regen: 24, 48 oder 72 Stunden

12- oder 24-Stunden-Format wählbar

Spritzwassergeschützt nach IP54

Pumpe stoppt automatisch bei zu geringem Wasserstand

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Stromversorgung: auswechselbarer Li-Ion-Akku mit 2.600 mAh, lädt per Solar oder extern per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 194 x 185 mm, Gewicht: 829 g

Solar-Bewässerungssystem bestehend aus Bewässerungscomputer mit eingebauter Pumpe, Akku, Solarpanel mit Anschlusskabel, Erdspieß, Wandhalterung, Schlauch (15 m), 15 Bewässerungstropfer, 15 T-Verbinder, 5 gerade Verbinder, 3 Kreuzverbinder, 3 Endkappen, Filter, Anti-Rückfluss-Ventil, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C), Wasserstandsmelder (Kabel) und deutscher Anleitung

Gerade im Sommer benötigen Pflanzen regelmäßig Wasser. Ist kein Strom- und Wasseranschluss vorhanden, kann man seine grünen Lieblinge über das autarke 51-teiliges Solar-Bewässerungssystem mit Pumpe mit der lebensnotwendigen Flüssigkeit versorgen. Ideal auch für die Urlaubszeit! Ist Regen angesagt, pausiert die Bewässerung einfach per Tastendruck für 1, 2 oder 3 Tage.Stets optimal versorgte Pflanzen - auch ohne Wasser- und Stromanschluss: Denn das autarke Solar-Pflanzen-Bewässerungssystem mit Bewässerungscomputer & Pumpe von Royal Gardineer saugt Wasser einfach aus einem Wasserbehälter, z.B. der Regentonne, und verteilt es an die Blumen, Topfpflanzen und Stauden. Den Strom zum Betrieb der integrierten Pumpe liefert das 5 Watt starke Solarpanel kostengünstig und umweltfreundlich. Sollte es doch einmal länger bewölkt sein, dann entnimmt man den Akku einfach und lädt ihn ruckzuck per USB!Vollautomatische Bewässerung: Mit wenigen Handgriffen lässt sich die gewünschte Bewässerungs-Dauer und -Häufigkeit am Bewässerungscomputer einstellen. Schon werden die Pflanzen ganz von selbst mit Wasser versorgt - und man genießt entspannt seinen Garten oder Balkon. Ist Regen angesagt, pausiert die Bewässerung einfach per Tastendruck für 1, 2 oder 3 Tage.Bis zu 15 Pflanzen gleichzeitig gießen: Die Tropfer sorgen für eine punktgenaue Wasserversorgung direkt an der Wurzel der grünen Lieblinge. Dank 15 Meter zuschneidbarem Schlauch und umfangreichen Verbindern verlegt man das Bewässerungssystem ganz nach eigenen Bedürfnissen - kreuz und quer durch das Hochbeet oder zwischen dem Blumentopf-Arrangement.Die Bewässerung per am Boden verlegtem Schlauch sorgt dafür, dass das Wasser direkt in die Erde einsickert. Kein Tropfen geht mehr verloren. So spart man Wasser und bares Geld.