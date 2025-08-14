Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032449

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Logo der Firma PEARL GmbH

Rosenstein & Söhne Mini-Espresso- und Pour-Over-Waage, Timer, Dual-Display, Akku, USB-C

Exaktes Dosieren für maximalen Trinkgenuss mit 0,1 g Messgenauigkeit

(lifePR) (Buggingen, )
Für den perfekten Espresso oder Filterkaffee ist das genaue Verhältnis von Kaffeepulver und Wasser entscheidend. Mit der digitalen Mini-Espresso- und Pour-Over-Waage von Rosenstein & Söhne ist das kein Hexenwerk mehr: Sie kombiniert eine präzise Gewichtsmessung von 0,1 bis 3.000 g mit einer integrierten Timer-Funktion und ermöglicht so eine optimale Espresso- und Pour-Over-Kaffeezubereitung. Ein Dual-Display ermöglicht die gleichzeitige Anzeige von Gewicht und Zeit während des Brühvorgangs für eine bessere Ablesbarkeit. Die akkubetriebene Waage wird per USB-C geladen und verfügt über eine rutschfeste Silikonunterlage, die für einen sicheren Stand auf verschiedenen Oberflächen sorgt. Dank einer Messgenauigkeit von 0,1 g ermöglicht das Gerät eine präzise Dosierung von Kaffeepulver und Wasser für konsistente Brühergebnisse. Dank Akku-Betrieb ist die Waage überall einsetzbar. In der Küche, auf der Terrasse, im Schrebergarten oder beim Camping!
  • Digitale Mini-Waage mit Zeit- und Gewichtskontrolle
  • Geeignet für Espresso und Pour-Over-Kaffee
  • Hochpräzises Wiegen ab 0,1 g für perfekten Kaffeegenuss
  • Mit einer Wiegekapazität von 1 bis 3000 g
  • Dual-Display für beste Ablesbarkeit im Brühvorgang
  • Mit rutschfester Silikonunterlage für sicheren Stand
Perfekte Kontrolle beim Aufbrühen: Kaffeepulver und Wasser ganz präzise messen mit der Mini-Waage von Rosenstein & Söhne gelingt jeder Espresso oder Pour-Over-Kaffee wie vom Profi. Die hochsensible Waage zeigt bereits kleinste Mengen zuverlässig an und sorgt dafür, dass das Verhältnis immer stimmt. So genießt man das volle Aroma jeder Bohne.

Praktisch kombiniert mit Timer: Dank integriertem Timer behält man die ideale Brühzeit jederzeit im Blick. Die Zeitmessung wird direkt beim Aufbrühen gemessen, so dass man punktgenau stoppen kann. Damit gelingt der Kaffee immer auf den Punkt, ganz gleich ob schneller Espresso oder sanfter Handaufguss.

Bequem ablesbar auf zwei Displays: Das Dual-Display zeigt Gewicht und Zeit stets gut lesbar an. Beide Anzeigen sind auch bei schummrigem Licht perfekt ablesbar. Ideal für frühe Morgenstunden oder den Einsatz in der Kaffeebar.

Kabelloser Betrieb per Akku: Die Waage kann man überall nutzen, ganz ohne Steckdose in der Nähe. Der integrierte Li-Ion-Akku wird bequem per USB-C-Kabel geladen. So ist die Waage immer einsatzbereit - in der Küche, auf der Terrasse oder beim Camping. Und das ganz ohne Batterien wechseln zu müssen.
  • Ideal geeignet für Espresso und Pour-Over-Kaffee
  • Mit automatischer Zeit- und Gewichtskontrolle
  • Messgenauigkeit: 0,1 g / 0,005 oz / 0,1 ml
  • Wiegekapazität: 1 bis 3000 g
  • Dual-Display: beste Ablesbarkeit während dem Brühvorgang
  • Timer-Funktion: 0 bis 99 Minuten
  • Automatische Abschaltfunktion: nach 3 Minuten
  • Tara- und Gewichtszugabe-Funktion
  • Mit rutschfester Silikonunterlage für sicheren Stand
  • Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 1.000 mAh für bis zu 125 Tage Betriebszeit, lädt über USB-C (Netzteil nicht enthalten), Ladezeit: 2 bis 5 Stunden
  • Maße: 13 x 11 x 2,5 cm, Gewicht: 180 g
  • Waage inklusive USB-Kabel, Silikon-Unterlage und deutscher Anleitung
Die Rosenstein & Söhne Mini-Espresso- und Pour-Over-Waage ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-6051-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:
Rosenstein & Söhne 2er-Set Mini-Espresso- und Pour-Over-Waage, Timer, Dual-Display, Akku

Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_01_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_02_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_03_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_04_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_05_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_06_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_07_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_08_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_09_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-6051_10_Mini-Espresso-_Pour-Over-Waage.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Zu unseren Pressemitteilungenhttps://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/

PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.