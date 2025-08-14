Rosenstein & Söhne Mini-Espresso- und Pour-Over-Waage, Timer, Dual-Display, Akku, USB-C

- Digitale Mini-Waage mit Zeit- und Gewichtskontrolle
- Geeignet für Espresso und Pour-Over-Kaffee
- Hochpräzises Wiegen ab 0,1 g für perfekten Kaffeegenuss
- Mit einer Wiegekapazität von 1 bis 3000 g
- Dual-Display für beste Ablesbarkeit im Brühvorgang
- Mit rutschfester Silikonunterlage für sicheren Stand
Praktisch kombiniert mit Timer: Dank integriertem Timer behält man die ideale Brühzeit jederzeit im Blick. Die Zeitmessung wird direkt beim Aufbrühen gemessen, so dass man punktgenau stoppen kann. Damit gelingt der Kaffee immer auf den Punkt, ganz gleich ob schneller Espresso oder sanfter Handaufguss.
Bequem ablesbar auf zwei Displays: Das Dual-Display zeigt Gewicht und Zeit stets gut lesbar an. Beide Anzeigen sind auch bei schummrigem Licht perfekt ablesbar. Ideal für frühe Morgenstunden oder den Einsatz in der Kaffeebar.
Kabelloser Betrieb per Akku: Die Waage kann man überall nutzen, ganz ohne Steckdose in der Nähe. Der integrierte Li-Ion-Akku wird bequem per USB-C-Kabel geladen. So ist die Waage immer einsatzbereit - in der Küche, auf der Terrasse oder beim Camping. Und das ganz ohne Batterien wechseln zu müssen.
- Ideal geeignet für Espresso und Pour-Over-Kaffee
- Mit automatischer Zeit- und Gewichtskontrolle
- Messgenauigkeit: 0,1 g / 0,005 oz / 0,1 ml
- Wiegekapazität: 1 bis 3000 g
- Dual-Display: beste Ablesbarkeit während dem Brühvorgang
- Timer-Funktion: 0 bis 99 Minuten
- Automatische Abschaltfunktion: nach 3 Minuten
- Tara- und Gewichtszugabe-Funktion
- Mit rutschfester Silikonunterlage für sicheren Stand
- Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 1.000 mAh für bis zu 125 Tage Betriebszeit, lädt über USB-C (Netzteil nicht enthalten), Ladezeit: 2 bis 5 Stunden
- Maße: 13 x 11 x 2,5 cm, Gewicht: 180 g
- Waage inklusive USB-Kabel, Silikon-Unterlage und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
Rosenstein & Söhne 2er-Set Mini-Espresso- und Pour-Over-Waage, Timer, Dual-Display, Akku
Bilderlinks*:
