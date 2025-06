Rosenstein & Söhne Eiswürfelmaschine EWM-100 aus Edelstahl mit Selbstreinigung, 12 kg/Tag

Ganz nach Bedarf: zwei Eiswürfelgrößen

Wassertank-Volumen: 1,3 Liter

Leistung: 130 Watt

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Maße: 29,4 x 28,5 x 22,5 cm, Gewicht: 6,4 kg

Eiswürfelmaschine EWM-100 inklusive Eiswürfelkorb, Eisschaufel und deutscher Anleitung

Sommerzeit – Eiswürfelzeit: Wenn es heiß wird, sind kühle Getränke angesagt! Mit der Eiswürfelmaschine EWM-100 von Rosenstein & Söhne lassen sich Eiswürfel in zwei Größen auch in größeren Mengen, beispielsweise für eine Party, schnell und einfach herstellen. Dank Selbstreinigungsfunktion bleibt die Produktion hygienisch und der abnehmbare Eiskorb erleichtert das Servieren und Lagern der Eiswürfel.Perfekte Eiswürfel für jeden Anlass: Mit der Eiswürfelmaschine von Rosenstein & Söhne genießt man jederzeit frisch zubereitete Eiswürfel in zwei verschiedenen Größen. Ideal für Cocktails, Softdrinks oder zum Kühlen von Lebensmitteln.Eis auf Knopfdruck: Dank der beeindruckenden Geschwindigkeit produziert das Gerät 9 Eiswürfel alle 8 Minuten. In nur 24 Stunden stellt die Maschine bis zu 12 kg Eis her - perfekt für Partys, Sommerfeste oder den täglichen Gebrauch.Einfach sauber, immer einsatzbereit: Mit der integrierten Selbstreinigungsfunktion bleibt die Maschine hygienisch und pflegeleicht. So spart man Zeit und kann sich ganz seinen Gästen widmen.Großer Wassertank und praktischer Eisbehälter: Der 1,3 Liter Wassertank sorgt für lange Laufzeiten ohne Nachfüllen. Der abnehmbare Eiskorb erleichtert das Servieren und Lagern der Eiswürfel.Die Rosenstein & Söhne Eiswürfelmaschine EWM-100 aus Edelstahl mit Selbstreinigung ist ab sofort bei pearl.de und bei emall.com verfügbar und unter der BestellnummerZX-7822 zum Preis von 99,99 Euro erhältlich.* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de