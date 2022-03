PEARL USB-C-Hub mit 4 Ports, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, bis 5 Gbit/s, Aluminium

Macht aus einem USB-C-Anschluss gleich vier

Schneller Datentransfer mit bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s)

Plug and Play: nach dem Einstecken sofort einsatzbereit

Kompatibel mit Windows, OS X/macOS und Linux

Leichtgewicht mit extra-kompakten Maßen

Passiver USB-C-Hub mit 4 Ports: 1x USB 3.0 und 3x USB 2.0

Anschluss per USB-Stecker Typ C

Datentransfer USB 3.0: bis 5 Gbit/s (625 MB/s), USB 2.0: bis 480 Mbit/s (60 MB/s)

Plug and Play: nach dem Einstecken sofort einsatzbereit

Stromversorgung: per USB

Kompatibel mit Windows 7/8/8.1/10, OS X/macOS und Linux

Material Gehäuse: Aluminium

Maße Hub: 80 x 15 x 8 mm, Gewicht: 19 g

USB-Hub inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107392976

Stromversorgung: per USB

Den USB- oder USB-C-Port verwandelt man mit den Hubs von PEARL in gleich 4 USB-Anschlüsse und erspart sich so lästiges Umstecken. Dank USB 3.0 lassen sich die Daten superschnell übertragen!Im Handumdrehen für mehr USB-Anschlüsse sorgen - ob an MacBook oder Windows-Notebook: Der Hub verwandelt einen USB-C-Anschluss in gleich vier USB-Buchsen des Typs A! Externe Festplatte, Drucker, USB-Stick und viele weitere USB-Geräte finden so immer rasch Anschluss.Datenübertragung mit SuperSpeed: Per USB 3.0 überträgt man Dateien bis zu 10x schneller als mit USB 2.0! So sind selbst große Datenmengen schnell übertragen. Natürlich ist der Hub abwärtskompatibel zu USB 2.0.Sofort einsatzbereit: dank Plug and Play. Einfach in den USB-Port des PCs einstecken und loslegen - unter Windows, OS X sowie macOS und Linux.Ideal für unterwegs: Der schlanke und leichte passive 4-Port-USB-Hub von PEARL nimmt in der Notebooktasche kaum Platz weg.Bestell-Nr. ZX-8109-625Auch als 2er-Set erhältlich:Bestell-Nr. ZX-8218-625Im Handumdrehen für mehr USB-Anschlüsse sorgen - ob an Notebook und PC: Der Hub verwandelt einen Anschluss in gleich vier! Externe Festplatte, Drucker, USB-Stick und viele weitere USB-Geräte finden so immer rasch Anschluss.Datenübertragung mit SuperSpeed: Am USB-3.0-Anschluss des Computers überträgt die Dateien bis zu 10x schneller als mit USB 2.0! So sind per USB 3.0 selbst große Datenmengen schnell übertragen. Natürlich ist der Hub abwärtskompatibel zu USB 2.0.Sofort einsatzbereit: dank Plug and Play. Einfach in den USB-Port des PCs einstecken und loslegen - unter Windows, OS X sowie macOS und Linux.Ideal für unterwegs: Der schlanke und leichte Hub nimmt in der Notebooktasche kaum Platz weg.Bestell-Nr. ZX-8108-625Auch als 2er-Set erhältlich:Bestell-Nr. ZX-8217-625*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de