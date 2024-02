Nachhaltigkeit und Spaß - wir lieben REFURBISHED: Start der Mockumentary-Serie REFURBISHED von PEARL

Nachhaltigkeit liegt uns bei PEARL am Herzen! Deshalb geben wir retournierten Produkten eine zweite Chance: Zurückgeschickte Artikel werden auf Funktion geprüft, gereinigt, desinfiziert und wenn der Zustand einwandfrei ist, wieder besonders günstig angeboten.In unserem kollegialen Team wird die Arbeit zum Vergnügen und auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Mit der Mockumentary-Serie REFURBISHED nehmen wir uns selbst auf die Schippe und zeigen einen fiktiven Blick hinter die Kulissen – viel Spaß beim Anschauen!Bereit für ein spaßiges Abenteuer der besonderen Art?Die erste Staffel mit vier Folgen der Webserie REFURBISHED istauf dem offiziellen YouTube-Kanal von PEARL Deutschland https://www.youtube.com/pearl und auf den Social-Media-Kanälen https://www.pearl.de/socialmedia/ zu sehen.In der schrägen Welt des Retourenmanagements bei PEARL treffen technikbegeisterte Tüftler auf liebenswerte Nerds und das Chaos ist vorprogrammiert. Als ein Filmteam auftaucht, um die Abteilung ins rechte Licht zu rücken, stehen die Mitarbeiter vor ungeahnten Herausforderungen. Die ehrgeizigen Pläne der Abteilungsleiterin Leah werden unfreiwillig von den eigenen Teammitgliedern torpediert und die Kamera interessiert sich mehr für die Moderatorin als für die Technik. Die 4-teilige Mockumentary-Serie gewährt einen fiktiven Blick hinter die Kulissen der Retourenabteilung, wo gut gemeinte Maßnahmen immer wieder an der Menschlichkeit der Charaktere scheitern. Tauchen Sie ein in die unkonventionelle Welt von PEARL, wo Reparaturen zu Abenteuern werden und die Technikabteilung zum Schauplatz einer verrückten Sitcom!Bei PEARL ist nicht nur die Technik auf höchstem Niveau, sondern auch der Humor!Darüber hinaus ist der Name der Webserie Programm, denn bei PEARL geben wir retournierten Produkten eine zweite Chance, bieten sie günstig an und handeln nachhaltig! Für die bei PEARL gekauften Refurbished-Produkte gibt es - wie bei Neuware - 24 Monate Gewährleistung und ein 14-tägiges Widerrufsrecht.Hier geht es zu den geprüften und nachhaltigenund zum aktuellen Refurbished-Newsletter mit vielen Sonderangeboten.In der ersten Folge, " Ruhe bitte! Wir drehen!", versucht Leah, defekte Produkte aufzubereiten und zu präsentieren. Unvorhergesehene Ereignisse erfordern jedoch Improvisation, um mehr als nur die Technik zu reparieren.In der zweiten Folge, "Diana erklärt", entdeckt Cajus auf einer Speicherkarte ein emotionales Video. Währenddessen versucht Moderatorin Diana, auf ihre eigene Weise zu erklären, wie man eine Drohne repariert.In der dritten Folge, "Die Weinkönigin", wird die diesjährige Weinkönigin bei PEARL gekrönt. Nicki und Leah wollen ihren Kindheitstraum erfüllen, doch auch Cajus wirft seinen Hut in den Ring.In der vierten und letzten Folge, "Die Solaranlage", plant Leah, eine Solaranlage bei sich zuhause aufzubauen, während ein Missverständnis für Verwirrung sorgt. Gleichzeitig lüftet Leah ein gut gehütetes Geheimnis von Cajus.Link zum Video: https://youtu.be/aGgs_j92CHo Link zum Video: https://youtu.be/iV-62MitbtM Link zum Video: https://youtu.be/P0Q-FNO9hRE Link zum Video: https://youtu.be/G3HRKVQkyHY Playliste zur Staffel 1:Darsteller:Nicki: Jessica Matzig , bekannt u.a. aus Toni, männlich, Hebamme | Hauptrolle | TV-Film ARDLeah: Elke Heinrich , bekannt u.a. aus Toni, männlich, Hebamme | TV-Film ARDGünni: Tuncay Gary , bekannt u.a. aus Wo willst du hin, Habibi? | KinospielfilmKevin: Achim Freund , bekannt u.a. aus Die Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie | TV-Serie, SWRCajus: Kevin Silvergieter , bekannt u.a. aus Emmy & Christin und nominiert als bester Nebendarsteller - British Web AwardsDiana: Diana Naborskaia , bekannt als Moderatorin bei Pearl.tvProduktion: Isensee Film GmbH Regie: Jochen Isensee Drehbuch: Claus Vaske , bekannt u.a. als Autor der Harald Schmidt ShowKamera: Steffen IsenseeProduzent: Leonard WölflSchnitt: Kim Laura SchulzMusik: Heiko StreicherTon: Friedrich HausteinMaske: Melanie Gruber, Sejila MujadzicKostüm: Patricia ArmbrusterOberbeleuchter: Jakob LescowKameraassistent: Dominik HuberSet-Runner: Wigand RuhlerPlakat Webserie REFURBISHED*:PDF: https://magentacloud.de/s/YAYQoNwWtTQ5JiX JPG: https://magentacloud.de/s/DLHGFeAckpqyzXD *Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PR-Kontakt Isensee Film GmbH:Aleksandra SutiaginaIsensee Film GmbHHanferstr. 2879108 Freiburg+49 761 151 869 60