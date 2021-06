Mit den drei Adaptern von auvisio (HDMI-auf-Scart-Adapter/Konverter, HDMI-Adapter für Spielkonsole und Wii-1080p-Adapter) spart man sich kostspielige Neuanschaffungen

Ideal für die Verbindung von z.B. Blu-ray-Player mit älterem TV

Fortgeschrittene Signalumwandlung für beste Wiedergabe

Plug & Play zum Einstecken und Loslegen

Ideal zum Verbinden z.B. älterer Spielekonsolen mit neuen TVs

Unterstützt die Video-Ausgabe in Full HD 1080p

Verwandelt den analogen in einen digitalen Video-Anschluss

Separater Audio-Anschuss z.B. für den Kopfhörer

Keine zusätzliche Stromversorgung nötig

Auch kompatibel zum GameCube

Zum Anschluss der Wii an TV oder Monitor mit HDMI-Anschluss

Unterstützte Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p) oder 1280 x 720 Pixel (HD 720p) mit bis zu 60 Bildern/Sekunde

Anschlüsse: Wii-Stecker, HDMI-Buchse, Line-out (3,5-mm-Klinkenbuchse)

Maße: 60 x 35 x 15 mm, Gewicht: 28 g

Mit diesen drei Adaptern von auvisio spart man richtig Geld, da man sein älteres TV-Gerät, die Spielekonsole wie die Wii oder den VHS-Player weiter nutzen kann:- auvisio HDMI-auf-Scart-Adapter/Konverter, HDMI auf Scart Konverter Wandler (ZX-8053): wandelt digitale Audio- und Videosignale in analoge Signale um.- auvisio HDMI-Adapter für Spielkonsole, Cinch-HDMI-Stecker (ZX-8054): wandelt analoge Audio- und Videosignale in digitale Signale um.- auvisio Wii-1080p-Adapter, Wii-AV-Adapter (ZX-8055): Per HDMI kann man hochauflösend an der Wii zocken.Bequem neu und alt verbinden: Dank des HDMI-auf-Scart-Adapters von auvisio schließt man moderne Geräte mit digitalem HDMI-Anschluss ganz einfach an den analogen SCART-Anschluss des TVs oder Monitors an. So spart man sich kostspielige Neuanschaffungen und nutzt beispielsweise seinen lieb gewonnenen Fernseher weiter.Einfach einstöpseln: Um den Adapter nutzen zu können, verbindet man ihn bloß mit den gewünschten Geräten.HDMI zu SCART• HDMI: 1080p / 720p• Scart-Ausgang: PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/Neinfach einstöpseln und loslegenfür Präzision, gute Farbwiedergabe und Auflösung• Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)• Maße: 95 x 65 x 35 mm, Gewicht: 150 g• HDMI-auf-Scart-Adapter / Konverter inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung Bequem neu und alt verbinden: Dank des AV-Cinch-auf HDMI-Adapters von auvisio schließt man Geräte mit analogem Audio- und Video-Ausgang ganz einfach an den neuen Fernseher an. So nutzt man seine lieb gewonnene Spielekonsole oder den VHS-Player einfach weiter und spart sich kostspielige Neuanschaffungen.Einfach einstöpseln: Um den Adapter nutzen zu können, verbindet man ihn bloß mit den gewünschten Geräten.• AV-Cinch-Eingang: PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N• Einstellbare Wiedergabe-Auflösung: 720p oder 1080peinfach einstöpseln und loslegen• Leistungsaufnahme: 5 Watt• Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)• Maße: 61 x 55 x 20 mm, Gewicht: 66 g Die Wii an jedem modernen TV und Monitor nutzen: Mit diesem günstigen Adapter von auvisio verwandelt man den analogen Audio- und Video-Anschluss der Wii-Konsole im Handumdrehen in einen digitalen HDMI-Anschluss.Kompatibel zum GameCube: Auch die GameCube-Spiele lassen sich auf modernen Bildschirmen erleben.Gaming in Full HD: Mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde genießt man jedes Detail des Games - natürlich ganz ohne Ruckeln!