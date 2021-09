Lunartec Laser-3D-Sternenhimmel-Projektor, RGB-LEDs, Sprach-/Zeitsteuerung, App

Neueste 3D-Sternenlicht-Technologie mit grünem Laser und RGB-LEDs

Einstellbare Leucht-Modi für individuelle Lichter-Show

Gratis-App ELESION zum Steuern von weltweit

Bedienbar auch per Sprachbefehl

Leuchtet auf Wunsch zu festgelegten Zeiten

Projektionsfläche ausrichtbar dank 3 Aufstell-Winkeln

Grüner Laser für Sternenlicht und RGB-LEDs für Himmel-Projektion: einzeln schalt- und anpassbar

Bequem ausrichtbare Projektionsfläche dank 3 Aufstell-Winkeln

Timer-Funktion: Zeitsteuerung für Ein- und Ausschalten zu festgelegten Zeiten und Ausschalt-Countdown

Zeitsteuerung für Ein- und Ausschalten zu festgelegten Zeiten und Ausschalt-Countdown Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Steuerung von weltweit, zum Anpassen von Farbe, Helligkeit, Rotationsgeschwindigkeit und zur Leuchtmodi-Wahl

für Steuerung von weltweit, zum Anpassen von Farbe, Helligkeit, Rotationsgeschwindigkeit und zur Leuchtmodi-Wahl Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Sternenhimmel-Projektor per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

Sternenhimmel-Projektor per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Laserklasse I

Laser-Ausgangsleistung: < 1 mW

Laser-Wellenlänge grün: 515 - 520 nm, blau: 450 nm

Leistungsaufnahme: 5 W

Stromversorgung: per USB

Maße (Ø x B): 162 x 68 mm, Gewicht: 500 g

Laser-Sternenhimmel-Projektor inklusive USB-Stromkabel, USB-Netzteil und deutscher Anleitung

EAN: 4022107392105

„Alexa, lass‘ die Sterne leuchten“ – mit dem Laser-3D-Sternenhimmel-Projektor von Lunartec holt man sich den Sternenhimmel an die Wand und Zimmerdecke. Die zahlreichen Einstellungen ermöglich tolles Party-Licht oder beruhigendes Licht für Kinder-, Schlaf- oder Wohnzimmer!Faszinierende Sternenhimmel an die Decke zaubern: Mit Laser und RGB-LEDs wirft der Projektor von Lunartec Sterne und dynamische Wolken, Sterne und Nebel auf die Wände und Decken. Dank individuell anpassbarer Leucht-Modi steuert man Bewegung, Geschwindigkeit und Farbe des Sternenhimmels und erstellt so seine ganz persönliche Lichtershow!Zeitsteuerung und Ausschalt-Countdown: Man kann festlegen, zu welchen Zeiten sich der Projektor ein- und ausschaltet. Oder man bestimmt einfach seine Leuchtdauer. Clever: Der Sternenhimmel-Projektor lässt sich auch als stimmungsvolles Nachtlicht nutzen!Per App "Elesion" die Kontrolle behalten - auch weltweit: Alle Funktionen lassen sich direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. Farbe, Helligkeit, Rotationsgeschwindigkeit und Farbwechsel passt man einfach nach Wunsch an - für tolles Party-Licht oder eine beruhigende Atmosphäre im Schlaf- oder Wohnzimmer.Bedienung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Sternenhimmel-Projektor ein. Schon lässt er sich bequem vom Sofa aus steuern.Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, bedient man alles zentral - direkt über das Smartphone! Und vernetzt die Geräte sogar miteinander: Beispielsweise wird das Licht ausgeschaltet, wenn sich der Projektor einschaltet.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5084-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Tuyas Website Twitter oder YouTube PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/