Lunartec LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 Meter, IP44

- Solar-Lichterkette in Efeu-Optik mit 120 LEDs
- Mit 12 Meter Länge und 8 verschiedenen Leuchtmodi
- Spritzwassergeschützt: ideal für Balkon, Terrasse und Garten geeignet
- Stromversorgung per Solarpanel (200 mA) und NiMh-Akku (800 mAh)
- Lädt tagsüber auf und leuchtet bei Dunkelheit automatisch
- Kann an der Wand oder am Boden befestigt werden
Acht Leuchtmodi für jede Gelegenheit:Acht wählbare Leuchtmodi reichen von sanftem Glimmen bis zu lebendigem Funkeln und ermöglichen eine individuelle Anpassung – vom ruhigen Abend bis zur Gartenparty.
Solargespeist und automatisch:Das integrierte Solarpanel lädt den Akku tagsüber auf; nach Einbruch der Dunkelheit schaltet sich die Lichterkette automatisch ein und sorgt stundenlang für Beleuchtung – ohne Stromanschluss.
Wetterfest und großzügig dimensioniert:Die spritzwassergeschützte Lichterkette ist für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet und mit 12 Metern Länge vielseitig einsetzbar – ob an Bäumen, entlang von Gartenwegen oder als festliche Dekoration.
- Dekorative Solar-Efeu-Lichterkette: ideale Dekoration für Balkon, Terrasse, Garten und mehr
- Lädt sich dank Solarpanel tagsüber auf und schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein
- Mit 120 LEDs für stimmungsvolle Beleuchtung
- 8 Leuchtmodi wählbar: Wellen, Aufdimmen, Dauerlicht, Funkeln & Flattern, Lauflicht, Schrittfolge, Verblassen und Kombination aus allen Leuchtmodi
- Lässt sich aufhängen oder per Erdspießen im Boden verankern
- Leuchtdauer: bis zu 10 Stunden
- Spritzwassergeschützt: IP44
- Stromversorgung: NiMH-Akku mit 800 mAh, lädt per Solarpanel (200 mA)
- Länge Lichterkette (gesamt): 14,5 m, davon Zuleitung: 2,5 m, Gewicht: ca. 200 g
- Solar-Efeu-Lichterkette inklusive Montagematerial, Erdspieße, Solarpanel, Solarpanel-Aufnahme und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set:
Lunartec 2er-Set LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 m, IP44
Bilderlinks*:
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