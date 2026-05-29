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Lunartec LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 Meter, IP44

Leuchtdeko in natürlicher Optik für ein entspanntes Ambiente

(lifePR) (Buggingen, )
Die LED-Solar-Lichterkette von Lunartec in Efeu-Optik umfasst 120 LEDs auf 12 Metern Länge und eignet sich für Balkon, Terrasse und Garten – aber auch als stimmungsvolle Tischdekoration. Acht Leuchtmodi ermöglichen eine individuelle Anpassung der Lichtstimmung. Ein Solarpanel mit 200 mA lädt tagsüber einen NiMh-Akku mit 800 mAh auf; bei Einbruch der Dunkelheit schaltet sich die Lichterkette automatisch ein. Das nach IP44 geschützte Gehäuse macht die Kette wetterfest und für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet. Die Befestigung ist wahlweise an der Wand oder am Boden möglich.
  • Solar-Lichterkette in Efeu-Optik mit 120 LEDs
  • Mit 12 Meter Länge und 8 verschiedenen Leuchtmodi
  • Spritzwassergeschützt: ideal für Balkon, Terrasse und Garten geeignet
  • Stromversorgung per Solarpanel (200 mA) und NiMh-Akku (800 mAh)
  • Lädt tagsüber auf und leuchtet bei Dunkelheit automatisch
  • Kann an der Wand oder am Boden befestigt werden
Stimmungsvolles Licht mit natürlicher Optik:Die Solar-Lichterkette von Lunartec mit 120 LEDs in täuschend echt wirkenden Efeuranken taucht Garten, Balkon oder Terrasse in ein warmes, atmosphärisches Licht – ideal zum Dekorieren von Geländern, Pergolen oder Zäunen.

Acht Leuchtmodi für jede Gelegenheit:Acht wählbare Leuchtmodi reichen von sanftem Glimmen bis zu lebendigem Funkeln und ermöglichen eine individuelle Anpassung – vom ruhigen Abend bis zur Gartenparty.

Solargespeist und automatisch:Das integrierte Solarpanel lädt den Akku tagsüber auf; nach Einbruch der Dunkelheit schaltet sich die Lichterkette automatisch ein und sorgt stundenlang für Beleuchtung – ohne Stromanschluss.

Wetterfest und großzügig dimensioniert:Die spritzwassergeschützte Lichterkette ist für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet und mit 12 Metern Länge vielseitig einsetzbar – ob an Bäumen, entlang von Gartenwegen oder als festliche Dekoration.
  • Dekorative Solar-Efeu-Lichterkette: ideale Dekoration für Balkon, Terrasse, Garten und mehr
  • Lädt sich dank Solarpanel tagsüber auf und schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein
  • Mit 120 LEDs für stimmungsvolle Beleuchtung
  • 8 Leuchtmodi wählbar: Wellen, Aufdimmen, Dauerlicht, Funkeln & Flattern, Lauflicht, Schrittfolge, Verblassen und Kombination aus allen Leuchtmodi
  • Lässt sich aufhängen oder per Erdspießen im Boden verankern
  • Leuchtdauer: bis zu 10 Stunden
  • Spritzwassergeschützt: IP44
  • Stromversorgung: NiMH-Akku mit 800 mAh, lädt per Solarpanel (200 mA)
  • Länge Lichterkette (gesamt): 14,5 m, davon Zuleitung: 2,5 m, Gewicht: ca. 200 g
  • Solar-Efeu-Lichterkette inklusive Montagematerial, Erdspieße, Solarpanel, Solarpanel-Aufnahme und deutscher Anleitung
Die Lunartec LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 Meter, IP44 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1992-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set:

Lunartec 2er-Set LED-Solar-Efeu-Lichterkette mit 120 LEDs, 8 Modi, 12 m, IP44

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/CX-1992_01_LED-Solar-Efeu-Lichterkette.jpg
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* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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