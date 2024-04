Lunartec 3in1-Akku-LED-Leuchte, 30 Std. Leuchtdauer, 243 lm, Aluminium, weiß

Geeignet als Tischlampe, Wandlampe und Handleuchte

3 Helligkeitsstufen - bequem dimmbar per Touchbedienung

Bis zu 30 Stunden Leuchtdauer mit einer Akku-Ladung

Um 360° verstellbarer Lampenkopf

Gummifuß für einen sicheren Stand

Wandhalterung mit Klebepad

Geeignet als Tischlampe, Wandlampe und tragbare Handlampe

3 Helligkeitsstufen: max. 243 Lumen

max. 243 Lumen Farbtemperatur: tageslichtweiß (4000 K)

Ein/Ausschalter direkt an der Lampe

Tischgestell mit Gummifuß für sicheren Stand

Wandhalterung mit Klebepad zum einfachen Anbringen

zum einfachen Anbringen 360° verstellbarer Lampenkopf dank Magnetgelenk

dank Magnetgelenk Unabhängig von Steckdosen dank Akku-Betrieb

Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.600 mAh für bis zu 30 Stunden Leuchtdauer, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Farbe: weiß

Material: Aluminiumlegierung

Maße: 33,7 x 13 x 12 cm, Gewicht: 520 g

Akku-Leuchte inklusive Metallbügel, Standfuß, Wandhalterung, Schraube, Inbus-Schlüssel, USB-Kabel und deutsche Anleitung

EAN: 4022107405720

Die 3in1-Akku-LED-Leuchte von Lunartec ist überall flexibel einsetzbar: als Tisch-, Wand- oder Handleuchte. Der im Lampenkopf integrierte Magnet ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen und somit einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Anwendungen. Da der Akku über USB aufgeladen werden kann, ist die Lampe auch ein idealer Begleiter beim Camping oder auf dem Boot!Die vielseitige LED-Leuchte mit Akku von Lunartec ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten als Tischleuchte, Wandleuchte oder auch als tragbare Handlampe. Der im Lampenkopf integrierte Magnet ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen und somit einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Anwendungen.Die Bedienung der 3in1-Akku-LED-Leuchte von Lunartec ist denkbar einfach: Per Fingertipp lässt sich die Helligkeit in 3 Stufen dimmen, so dass immer das passende Licht zur Verfügung steht, sei es als Leselampe im Bett oder für den nächtlichen Gang durch den dunklen Flur.Der Akku lässt sich bequem über einen USB-Anschluss aufladen, zum Beispiel am Ladegerät eines Smartphones oder am PC. Mit einer Akkuladung liefert die Leuchte bis zu 30 Stunden Licht.Bestell-Nr. ZX-7260-625Variante in schwarz:Bestell-Nr. ZX-7261-625