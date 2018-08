Luminea WLAN-Tür & Fensteralarm XMD-102.app, kompatibel zu Amazon Alexa und Google Assistant

Bis zu 1 Jahr Batterie-Laufzeit

Kostenlose App für Android und iOS

Weltweite Benachrichtigung bei Alarm

Warnt bei niedrigem Batteriestand

Eingebaute Diebstahl-Sicherung

2-teiliger Alarmgeber XMD-102.app für ein Fenster oder eine Tür

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Kostenlose App für Smartphones und Tablet-PCs mit Android und iOS: für weltweite Benachrichtigungen bei ungewolltem Öffnen von Tür oder Fenster, Warnung bei niedrigem Batteriestand

mit Android und iOS: für weltweite Benachrichtigungen bei ungewolltem Öffnen von Tür oder Fenster, Warnung bei niedrigem Batteriestand Kompatibel mit Alexa Voice Service von Amazon und Google Assistant: Abfragen des Status "offen" oder "geschlossen"

Abfragen des Status "offen" oder "geschlossen" Aktiviert auf Wunsch Lampen der Serie LAV und Steckdose SF-500.avs (jeweils bitte dazu bestellen)

(jeweils bitte dazu bestellen) Eingebaute Sabotage-Sicherung: warnt per App z.B. beim Entfernen des Sensors

warnt per App z.B. beim Entfernen des Sensors Blaue LED signalisiert Alarm-Auslöung

Einfache Anbringung per Klebepads

Niedriger Stromverbrauch: bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 8 Aktivierungen pro Tag durch Öffnen von Fenster oder Tür

durch Öffnen von Fenster oder Tür Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße Alarmgeber: 81 x 33 x 25 mm, Gewicht: 51 g (mit Batterien)

Maße Magnet: 80 x 17 x 25 mm, Gewicht: 18 g

Alarmgeber inklusive Klebepads und deutscher Anleitung

Tür oder Fenster kinderleicht sichern: Einfach den Sensor von Luminea anbringen und mit der Mobilgeräte-App koppeln. Schon geht man mit einem guten Gefühl aus dem Haus.Überwacht zuverlässig, mit weltweiter Benachrichtigung: Versucht jemand, über Fenster oder Tür in das Zuhause einzudringen, erhält man sofort eine Benachrichtigung auf das Smartphone oder Tablet. Hat man mehrere Sensoren installiert, sieht man, welcher Sensor ausgelöst wurde. So kann man schnell Bekannte, Nachbarn oder die Polizei informieren.Einfache Kontrolle per App und Sprachbefehl: Man kann jederzeit und überall prüfen, ob das Fenster oder die Tür geschlossen ist. Alles was man dafür benötigt, ist ein Android- oder iOS-Mobilgerät mit Internet-Verbindung sowie einen kompatiblen Google Home- oder Echo-Lautsprecher.App mit cleverer Zusatz-Funktion: Ist beispielsweise eine kompatible LED-Lampe der Serie LAV gekoppelt, lässt sich diese bei Alarm durch den Sensor automatisch einschalten. So schreckt man Hausierer und potenzielle Einbrecher zusätzlich ab.Lange Laufzeit mit Leerlauf-Schutz: Zwei volle Batterien sichern bis zu 1 Jahr lang ab. Und das bei bis zu 8 Auflösungen am Tag, beispielsweise durch das Öffnen der Tür beim Verlassen des Hauses oder beim Lüften. Neigt sich die Leistung der Batterien dem Ende zu, wird man per App informiert.statt empfohlenem Herstellerpreis von 39,90 EURBestell-Nr. NX-4470-625*:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL.GmbH / www.pearl.de