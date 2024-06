Luminea Home Control ZigBee-Signalverstärker, erweitert Reichweite von ELESION-Geräten

Erweitert die Reichweite von ZigBee-kompatiblen ELESION- und Smart-Life-Geräten

Bis zu 30 m zusätzliche Reichweite (freies Feld), 10 dB

Einfache Stromversorgung per USB-A (5 V / 1 A)

Extrem kompakt: nimmt kaum Platz weg

Verstärkt das ZigBee-Funksignal des Gateways: bis zu 30 m mehr Reichweite (freies Feld)

(freies Feld) Einfache Installation: in ein USB-Netzteil und dieses in eine Steckdose stecken, dann per App dem Gateway hinzufügen.

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Hinzufügen zum Gateway, für Geräteinformationen, Einstellungen u.v.m.

zum Hinzufügen zum Gateway, für Geräteinformationen, Einstellungen u.v.m. Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Nimmt kaum Platz weg dank kompakter Maße

Stromversorgung: per USB (5 V / 1 A) (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 41 x 21 x 8 mm, Gewicht: 6 g

Signalverstärker inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107430616

Der ZigBee-Signalverstärker von Luminea Home Control erweitert die Reichweite des ZigBee-Funksignals auf bis zu 30 Meter - ideal für das Smarthome auch im Keller oder in Dachräumen! Die Integration ist denkbar einfach: Der kompakte Verstärker wird an ein USB-Netzteil und anschließend an eine Steckdose angeschlossen und mit der kostenlosen App ELESION" in das WLAN eingebundenMit dem ZigBee-Signalverstärker von Luminea Home Control wird die Abdeckung des ZigBee-Funksignals in Wohnungen und Häusern deutlich verbessert. Dies ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zu ZigBee-kompatiblen ELESION-Geräten auch in abgelegenen Bereichen wie Kellern und Gästetoiletten. Der Repeater erhöht die Signalreichweite des ZigBee-WLAN-Gateways auf bis zu 30 Meter und sorgt so für eine stabile und weitreichende Netzabdeckung.Der ZigBee-Signalverstärker ist einfach und schnell einsatzbereit: Er muss lediglich an ein USB-Netzteil angeschlossen werden, das in eine Steckdose gesteckt wird. Anschließend kann der Verstärker bequem über die App dem Gateway hinzugefügt werden.Die Kompatibilität des ELESION-Systems mit bestehenden Smart-Life- und Tuya-Systemen stellt eine weitere wichtige Erweiterung dar. Besitzer von Smart-Home-Geräten, die über entsprechende Apps gesteuert werden, können ihre ELESION-Geräte problemlos integrieren und so alle Geräte gemeinsam bedienen. Diese Integration ermöglicht es, automatische Funktionen zu nutzen und die Steuerung des Smart Homes noch effizienter zu gestalten.Bestell-Nr. ZX-5534-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

