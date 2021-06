Luminea Home Control WLAN-USB-Stimmungsleuchte mit RGB+CCT-LEDs, App, 80 lm, 3,5 Watt, schwarz

RGB + CCT-LEDs mit 16 Mio. Farben, warm- bis kaltweiß

Kostenlose App zur Lichtsteuerung, mit einstellbarem Timer

Horizontale und vertikale Montage möglich

Kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Siri für Sprachbefehle

Für stimmungsvolles Ambiente mit dynamischen Lichteffekten

Anpassbare Farbtemperatur (CCT): 3000 - 6000 K (warmweiß bis tageslichtweiß) oder RGB für über 16 Mio. Farbtöne

Wählbare Leucht-Modi: feste Farbwahl, Dauerleuchten, Farbwechsel, u.v.m.

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" (TUYA) für iOS und Android: für weltweite, komfortable Lichtsteuerung mit einstellbarem Timer

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Stimmungsleuchte per Sprachbefehl ein- und ausschalten, dimmen, Leuchtfarbe ändern u.v.m. (benötigt Amazon Echo bzw. Google Home oder ein kompatibles System)

Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Eingebautes Mikrofon für Musik-Synchronisation

Dimmbare Helligkeit: bis 80 lm

Für horizontale und vertikale Montage geeignet

Leistungsaufnahme: 3,5 Watt

Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 1 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

Material: schwarzer Kunststoff

Maße: 300 x 33 x 75 mm, Gewicht: 500 g

WLAN-Stimmungsleuchte mit USB-Stromkabel inklusive Ständer mit Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107389211

Mit der WLAN-USB-Stimmungsleuchte von Luminea Home Control hat man für jeden Anlass das passende Licht: Gemütliches Weißlicht beim Fernsehen oder alle Farben des Regenbogens beim Musik hören, dynamische Licht-Effekte beim Gaming oder auch auf Wunsch passend zum Takt der Musik oder zum Film.Für jeden Anlass das perfekte Farb-Ambiente schaffen: Gemütliches Weißlicht beim Fernsehen oder alle Farben des Regenbogens beim Musik hören. Beim Gaming nutzt man die dynamischen Licht-Effekte. Auf Wunsch bewegt sich das Licht dank Mikrofon im Takt zur Musik oder zum Film.Bequeme und intelligente Bedienung: Die Stimmungsleuchte von Luminea Home Control lässt sich mit dem Smartphone per Sprachbefehl über Siri, Alexa oder Google Assistant bequem vom Sofa oder Bett aus steuern. So genießt man ganz bequem den modernen Lichtzauber. Dank WLAN-Anbindung lässt sich die Leuchte sogar bedienen, wenn man nicht zuhause ist.Flexible Positionierung: Die kompakte Stimmungsleuchte lässt sich sowohl horizontal an der Wand montieren als auch vertikal auf dem Standfuß aufstellen. Für ein besonderes TV-Erlebnis mit farbigen Akzenten bringt man die Leuchte hinter dem Fernsehbildschirm an.Das bestehendes Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht: Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5060-625Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:Bestell-Nr. ZX-5074-625Bestell-Nr. ZX-5075-625