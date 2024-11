Luminea Home Control WLAN-Tür- und -Fensteralarm XMD-111.app, weltweiter App-Zugriff, Sprachsteuerung

2-teiliger Alarmgeber für ein Fenster oder eine Tür

Kostenlose App "ELESION" für weltweite Benachrichtigung

Status-Abfrage per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Niedriger Stromverbrauch: bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 16 Aktivierungen pro Tag

Alarmgeber und Magnet-Gegenstück zur Sicherung von Tür, Fenster und Auslösen von smarten Szenen

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: informiert weltweit beim ungewollten Öffnen von Fenster oder Tür

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 16 Aktivierungen pro Tag

Maße Sensor: 71 x 25 x 20 mm, Magnet: 36 x 10 x 17 mm

Gewicht: 24 g

Alarm inklusive Magnetgegenstück, 2 Klebepads, Reset-Tool und deutscher Anleitung

EAN: 4022107438254

Der Luminea Home Control WiFi Tür- und Fensteralarm XMD-111.app bietet effektiven Einbruchschutz und umfassende Kontrolle per Smartphone. Der WLAN-basierte Tür- und Fensteralarm meldet sofort, wenn Türen oder Fenster geöffnet werden und versendet weltweit Benachrichtigungen über die App „ELESION". Neben der einfachen Installation und der langen Batterielebensdauer von bis zu einem Jahr unterstützt das Gerät die Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Google Assistant und Siri. Kompatibel mit den Apps Smart Life und Tuya lässt sich das System flexibel in das bestehende Smart Home integrieren und ermöglicht individuelle Automatisierungen wie das Einschalten des Lichts bei Alarm.Schnelle und einfache Sicherung von Türen und Fenstern: Der WLAN-Tür & Fensteralarm von Luminea Home Control wird am Tür- oder Fensterrahmen angebracht, das magnetische Gegenstück an der Tür oder am Fenster. Damit ist die Alarmanlage einsatzbereit, um potenzielle Zugangspunkte zum Haus zu überwachen.Benachrichtigung bei unbefugtem Zutritt: Wird die Tür oder das Fenster geöffnet, erfolgt sofort eine Benachrichtigung auf das Smartphone. Auch wenn niemand zu Hause ist, können Bekannte oder Nachbarn benachrichtigt werden, um nach dem Rechten zu sehen.Lange Batterielebensdauer: Zwei Batterien liefern die Energie für bis zu 6.000 Öffnungs- und Schließvorgänge und sorgen so für eine dauerhafte Sicherung des Zuhauses.Integration in das Smart Home: Andere kompatible Geräte können per App gekoppelt und zentral über das Smartphone gesteuert werden. Auch eine Vernetzung der Geräte untereinander ist möglich, um beispielsweise das Licht im Wohnzimmer automatisch einzuschalten, wenn der Tür- und Fensteralarm ausgelöst wird.Kompatibilität mit bestehenden Smart-Life- und Tuya-Systemen: ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. Dadurch können alle Geräte auf Wunsch gemeinsam gesteuert werden, einschließlich der Nutzung von Automatikfunktionen.