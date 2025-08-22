Kontakt
Luminea Home Control WLAN-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmesser mit Innen- & Außensensor, App

Heizung, Luftbefeuchter und Klimageräte automatisch nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit steuern

(lifePR) (Buggingen, )
Für ein optimales Raumklima checkt der WLAN-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmesservon Luminea Home Control Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen - ein zweiter Sensor per Kabel erweitert die Überwachung nach draußen oder in andere Bereiche. Über die ELESION-App lassen sich Messwerte weltweit abrufen und automatische Schaltungen anderer Smart-Home-Geräte programmieren. Das Gerät speichert die Klimadaten langfristig und bewährt sich auch in Kühlschränken, Aquarien oder Gefriertruhen. Messwerte können per Sprachbefehl abgefragt werden, außerdem zeigt ein großes LCD-Display die aktuellen Werte direkt an.
  • WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser für Innenräume
  • Mit kabelgebundenem Sensor für zweiten Messbereich oder außen
  • App "ELESION" für weltweite Steuerung und für Szenen zum Schalten anderer Geräte
  • Datenlogger-Funktion, ideal auch für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium u.v.m.
  • Abfrage der Sensor-Messwerte per Sprachbefehl möglich
  • Großes LCD-Display: zeigt gemessene Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
Mit dem WLAN-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmesser mit Innen- & Außensensor, App von Luminea Home Control hat man  Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen stets im Blick. Über den zweiten Sensor lässt sich beispielsweise die Temperatur im Außenbereich, Kühlschrank, Aquarium oder Terrarium erfassen.

Das Klimamonitoring wird komfortabel mit der App „ELESION" gesteuert. Jederzeit lassen sich die aktuellen Messwerte auf dem Smartphone abrufen - auch von unterwegs. Damit kann man sofort auf Veränderungen reagieren und stets ein ideales Wohnklima schaffen.

Die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverläufe werden direkt in der App gespeichert. So behält man Trends im Blick. Bei kritischen Werten informiert das System automatisch.

In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Sensor ein. Schon ist man mit einer einfachen Anweisung über das Raumklima informiert. Bequemer geht’s nicht!

Der Sensor lässt sich mit kompatiblen Geräten im Smart Home vernetzen. Beispielsweise springt die Heizung automatisch an, wenn die Temperatur sinkt, oder man startet den Luftbefeuchter bei trockener Raumluft. Das schafft Komfort und spart Energie.

Sind bereits Smarthome-Geräte vorhanden, die per entsprechender App gesteuert werden? Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!

Der handliche Klima-Sensor findet nahezu überall Platz. Ob an der Wand oder auf einem Möbel. Dank Funkübertragung ist er besonders flexibel einsetzbar.
  • WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser für Innenräume
  • Mit kabelgebundenem Sensor für außen oder zweiten Messbereich wie z.B. Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Terrarium u.v.m.
  • Großes LCD-Display für gemessene Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
  • Raumtemperatur-Messbereich: -9,9 bis +60 °C
  • Raumluftfeuchtigkeit-Messbereich: 0 bis 99 % RH
  • Messbereich kabelgebundener Sensor: -40 bis +120 °C
  • Unterstützt Bluetooth 5.2
  • WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Daten-Auswertung und Warnung bei Über- oder Unterschreiten von definierbaren Grenzwerten sowie bei niedrigem Batteriestand
  • Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage oder Heizung in Abhängigkeit von der Temperatur, zum Ein- und Ausschalten eines Entfeuchters in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit
  • Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Messwerte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl abfragen
  • Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
  • Datenlogger-Funktion: speichert die Messwerte zum bequemen Auswerten per App
  • Mit Öse zum einfachen Aufhängen
  • Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
  • Maße: 73 x 29 x 23 mm, Gewicht: 38 g
  • WLAN-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser inklusive externer Sonde und deutscher Anleitung
Der Luminea Home Control WLAN-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsmesser mit Innen- & Außensensor, App ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5790-625 zum Preis von 18,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set sowie mit WLAN-Steckdose oder WLAN-Fernbedienung erhältlich:

https://www.pearl.de/mtrkw-13298-wlan-temperatur-luftfeuchtigkeitsmesser-mit-innen-und-aussensensor-app-und-sprachsteuerung.shtml

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

