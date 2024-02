Luminea Home Control WLAN-Steh-/Eck-Leuchte, RGB-IC-LEDs, 12 W, dimmbar, App, 155 cm, weiß

RGB-IC-Dreamlight-LEDs für mehrere Farben gleichzeitig und Tageslichtweiß

3-teilig zum Zusammenstecken, Höhe bis zu 155 cm (anpassbar)

Nur 12 Watt Leistungsaufnahme

12 Lichtszenen, auch individuell programmierbar, dimmbar

Kostenlose App "ELESION" für weltweite Steuerung und mehr

Steuerbar per Alexa, Google Assistant und Siri

WLAN-LED-Steh- und Eck-Leuchte in Weiß

RGB-LEDs auf Dreamlight-Strip: rot, grün, blau für 16 Mio. Farbtöne

IC-Technologie: einzeln adressierbare LED-Abschnitte für mehrere unterschiedliche Farben gleichzeitig

Sound-Steuerung über Smartphone-Mikrofon: lässt Licht im Takt von Musik leuchten

Stufenlos dimmbar

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für die Einstellung verschiedener Licht-Szenarios, Farbwechsel, Timer und das Ein- und Ausschalten

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Farbe: weiß

Leistungsaufnahme: 12 Watt

Stromversorgung Leuchte: 230 Volt AC, Fernbedienung: 1 Knopfzelle Typ CR2032

Maße (Ø x H): 3 x 155 cm, Gewicht: 984 g

3-teilige WLAN-Steh-Eckleuchte inklusive Basis mit selbstklebendem Softpad, Netzteil mit Hohlstecker, Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

EAN: 4022107422260

Mit den WLAN-Steh-/Eck-Leuchten mit RGB-IC-LEDs von Luminea Home Control lassen sich dank einzeln adressierbarer LED-Segmente individuelle Lichtkonzepte realisieren - sogar passend zur Musik! Die Leuchten lassen sich per Sprache über Alexa, Google Assistant und Siri steuern und mit der kostenlosen ELESION App ins Smarthome integrieren.Schlankes Design mit spektakulären, farbigen Lichteffekten: Die eingebauten IC-Chips der WLAN-LED-Steh-/Eckleuchte mit App von Luminea Home Control ermöglichen es, mehrere Farben gleichzeitig leuchten zu lassen. Die Farben der Segmente lassen sich einzeln ansteuern. So entstehen ganz persönliche Lichtkonzepte! Und wenn es mal schnell gehen soll, nutzt man einfach die vordefinierten Lichtszenen in der App. Zur Auswahl stehen zum Beispiel stimmungsvolles Filmlicht, die perfekte Partybeleuchtung und vieles mehr.Leuchtet auch im Takt der Lieblingsmusik: Einfach die Soundsteuerung der LED-Leuchte aktivieren - und schon erlebt man effektvolles Partylicht oder genießt sanfte Lichteffekte passend zur Entspannungsmusik.Mit der App „ELESION" behält man weltweit die volle Kontrolle: Per WLAN steuert man das Licht einfach mit dem Smartphone oder Tablet-PC - ob zum Ein- und Ausschalten, zur Steuerung der Lichtfarbe oder für Timer-Einstellungen.Auch per Sprachbefehl steuerbar: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Stehleuchte ein. Schon kann man das Licht mit einem einfachen Befehl ein- und ausschalten und sogar die Farbe einstellen.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-8516-625Variante in schwarz:Bestell-Nr. ZX-8517-625