Luminea Home Control WLAN-RGBIC-LED-Lichtstreifen, Soundsteuerung, App, Sprachsteuerung, 5m

„Alexa, schalte den Lichtstreifen an!“ Der WLAN-RGBIC-LED-Lichtstreifen von Luminea Home Control sorgt für tolle Lichteffekte mit 64 Lichtprogrammen – individuell programmierbar per App. Das Licht lässt sich dank selbstklebender Rückseite flexibel anbringen und leuchtet dank Sound-Steuerung auch im Takt zur Musik!Farbige Lichtakzente setzen: Den LED-Lichtstreifen einfach dort anbringen, wo man Licht haben möchte. Ideal als indirekte Beleuchtung hinter Möbeln und Fernsehern, unterm Bett oder ums Fenster. Dank selbstklebender Rückseite bringt man den Lichtstreifen von Luminea Home Control ganz unkompliziert und ohne Werkzeug an.Vielfältige Lichteffekte: Der eingebaute RGB-IC-Chip ermöglicht das gleichzeitige Zeigen mehrerer Farben auf einem LED-Streifen! Die Farben des Segments steuert man individuell. Mit 500 Lumen ist der LED-Streifen außerdem besonders hell.Sound-Steuerung auf Wunsch: Möchte man effektvolles Partylicht oder sanfte Leuchteffekte passend zu der Entspannungs-Musik aktiviert man einfach die Sound-Steuerung des LED-Streifens. Schon lässt das im Controller integrierte Mikrofon das Licht im Takt der Musik leuchten.Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten oder den WLAN-RGBIC-LED-Lichtstreifen ganz gemütlich vom Sofa aus steuern, die Helligkeit ganz nach Wunsch auswählen und auch die Lichtfarbe individuell in allen Farben des Regenbogens einstellen - aus 16 Mio. Farbtönen! Liegt das Smartphone gerade nicht griffbereit, nutzt man einfach die Fernbedienung.Steuerung per Sprachbefehl möglich: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den LED-Streifen ein. Schon stellt man sein Licht genau so ein, wie man es möchte.Kinderleichte Installation: Einfach den LED-Streifen an der Wunschposition anbringen und den Controller mit dem LED-Streifen und einer Steckdose verbinden. Dann lädt man nur noch die Gratis-App herunter und verbindet sie mit dem LED-Streifen - fertig!Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5122-625App:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Tuyas Website Twitter oder YouTube PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/