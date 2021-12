Luminea Home Control WLAN-LED-Spot LAV-215.rgbw, GU10, RGB-CCT, 4,5 Watt (ersetzt 35 Watt), 326 lm, 45°, App

LED-Spot: für jeden GU10-Lampensockel geeignet

RGB + CCT-LEDs mit 16 Mio. Farben, warm- bis kaltweiß

Dimmbar für individuelle Licht-Einstellung

Kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Siri für Sprachbefehle

Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Per Mobilgerät weltweit steuerbare r LED-Spot mit GU10-Sockel

r LED-Spot mit GU10-Sockel WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Gratis-App "ELESION" für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe

zum Ein- und Ausschalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Licht per Echo, Echo Dot, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

Licht per Echo, Echo Dot, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar Automatische Funktionen programmierbar, B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m. Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Nennleistung: 4,5 Watt (ersetzt 35 Watt Halogen)

Nomineller Nutzlichtstrom: 326 Lumen

Energieeffizienzklasse: F

Anpassbare Lichtfarbe (RGB ): rot, grün, blau für 16. Mio. Farbtöne

): rot, grün, blau für 16. Mio. Farbtöne Anpassbare Farbtemperatur (CCT): 2700 - 6500 K (warmweiß bis tageslichtweiß)

2700 - 6500 K (warmweiß bis tageslichtweiß) Nennlebensdauer der Lampe: 15.000 Stunden

Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: 7.500

Helligkeit am Ende der Lebensdauer: 93,1 %

Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % des vollen Lichtstroms: < 0,5 Sek.

Zündzeit: < 0,5 Sek.

Abstrahlwinkel: 45°

Dimmbar

Stromversorgung: 230 V

Maße (Ø x H): 50 x 56 mm, Gewicht: 50 g

D-Spot LAV-215.rgbw inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107395670

Für das Licht nach Wunsch: Mit dem WLAN-LED-Spot LAV-215.rgbw von Luminea Home Control kann man Helligkeit und Farbe ganz einfach per App oder Sprache steuern!Die WLAN-LED-Lampe von Luminea Home Control lässt sich ganz bequem per iPhone, Android-Smartphone oder Tablet-PC sowie Sprache steuern. So regelt man Helligkeit und Farbe und lässt die Lampe in Warmweiß, Kaltweiß oder in einer aus 16 Millionen Farben erstrahlen!Für Highlights im Zuhause: Dank 45°-Abstrahlwinkel beleuchtet man gezielt bestimmte Bereiche - seien es Bilder, die Lieblings-Deko oder Abschnitte der Arbeitsplatte, wo man besonders viel Licht benötigt.Kinderleichte Installation: Einfach Gratis-App herunterladen und die Lampe in eine GU10-Standard-Fassung eindrehen. Dann braucht man nur noch das Licht einzuschalten und eine Kategorie in der App auswählen - fertig!Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Man steuert die Lampe bequem vom Sofa aus oder auf dem Weg zur Arbeit - beispielsweise wenn man vergessen hat, das Licht auszuschalten.Wunschlicht auch per Sprachbefehl: Mit wenigen Klicks in der App profitiert man von Siri, Alexa und vom Google Assistant. Mit einem einfachen Befehl lässt sich das Licht genau so einstellen, wie man es möchte!Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone!Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Mehr als 85 % Energie sparen! Die LED-Lampe leuchtet mit nur 4,5 Watt Verbrauch so hell wie eine herkömmliche Glühbirne mit 35 Watt!