Luminea Home Control WLAN-Fluter LED-400, RGB-CCT-LEDs, App, Sprachsteuerung, 4.000 lm, 50 Watt, IP65

Extra-helles Licht für Einfahrt, Hof, Garten und mehr

Lichtfarbe anpassbar in Bunt und Warmweiß bis Tageslichtweiß

Bequem steuerbar per Smartphone und App

Kompatibel zu Siri, Amazon Alexa und Google Assistant

LEDs mit anpassbarer Lichtfarbe in RGB und CCT: 16 Mio. Farben (RGB) und 2700 (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)

16 Mio. Farben (RGB) und 2700 (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) Dimmbare Helligkeit: bis 4.000 Lumen

bis 4.000 Lumen WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Steuern der Lichtfarbe und Helligkeit, auch nach Zeitplan (Timer)

Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri: Licht per Sprachbefehl ein- und ausschalten

Licht per Sprachbefehl ein- und ausschalten Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

Schwenkbarer Bügel für Montage an Boden, Wand oder Decke

Wetterfestes Gehäuse aus Metall: IP65

IP65 Gehäusefarbe: schwarz

Leistungsaufnahme: 50 Watt

Stromversorgung: 230 Volt (Direktanschluss an 3-adrige Stromleitung)

Maße: 21,2 x 19,7 x 5,4 cm, Gewicht: 1,2 kg

WLAN-Fluter inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107387200

Der wetterfeste Luminea Home Control WLAN-Fluter LED-400 mit App, Sprachsteuerung und 50 Watt erzeugt farbenfrohe Lichtakzente im Haus, Hof oder Garten und bietet durch die smarte Steuerung per Siri, Amazon Alexa und Google Assistant viel Komfort.Mit bis zu 4.000 Lumen sorgt der neue wetterfeste WLAN-Fluter selbst bei Nacht für beste Sicht in Hof und Garten. Einfach an der Wand, der Decke oder dem Boden anbringen, drinnen wie draußen. Das robuste Gehäuse ist wettergeschützt und flexibel montierbar.Mit dem Fluter von Luminea Home Control spektakuläre Farbspiele zaubern. Z.B. Wände, Hecken, Bäume anstrahlen und in bunte Kunstwerke verwandeln. Oder man wählt die Lichtfarbe passend zur Stimmung der Musik oder des Abendhimmels. Ideal für die nächste Garten-Party!Den Strahler bequem über das Smartphone oder den Tablet-PC steuern. Ein- und Ausschalttimer stellen, die Farbtemperatur und Helligkeit regeln und die Empfindlichkeit des PIR- und Licht-Sensors bestimmen.In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Fluter ein. Schon schaltet man ihn mit einer einfachen Sprachanweisung ein und aus.Kompatible Geräte lassen sich koppeln und mit der App zentral steuern - direkt über das Smartphone! Smarte ELESION-Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Man kann z.B. den Strahler einschalten, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.Hat man bereits Smarthome-Geräte im Zuhause, die per entsprechender App gesteuert werden, dann haben wir eine gute Nachricht: Unsere ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Der LED-Fluter ist dank modernster LED-Technologie mit bis zu 4.000 Lumen Leuchtkraft bei gerade einmal 50 Watt Verbrauch sehr sparsam.Bestell-Nr. ZX-5033-625Den LED-Fluter gibt es auch in zwei preisgünstigen Sets:Preis: 59,99 EURBestell-Nr. ZX-5043-625Preis: 112,99 EURBestell-Nr. ZX-5044-625