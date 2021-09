Luminea Home Control WLAN-Fluter LED-160, CCT-LEDs, App, Sprachsteuerung, PIR, 1.600 lm, 20 Watt, IP44

Helles Licht für Einfahrt, Garten, Hof und mehr

CCT-LEDs: Farbtemperatur anpassbar in Warmweiß bis Tageslichtweiß (2700-6500K)

Dimmbar bis max. 1.600 Lumen

Licht und PIR-Sensor separat steuerbar

Bequem steuerbar per Smartphone und App

Kompatibel zu Siri, Amazon Alexa und Google Assistant

CCT-LEDs für anpassbare Lichtfarbe: 700 (warmweiß) bis 6.500 K (tageslichtweiß)

Licht-Sensor für automatisches Dauerlicht bei Dämmerung und Dunkelheit

PIR-Bewegungssensor für automatisches Licht bei Bewegungserkennung, regelbare Sensor-Empfindlichkeit

Erfassungswinkel des PIR-Sensors: 140-160°

Licht-Sensor und PIR-Sensor einzeln steuer- und aktivierbar

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Steuern der Farbtemperatur, auch nach Zeitplan (Timer)

Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri

Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

Schwenkbarer Bügel für Montage an Boden, Wand oder Decke

Spritzwassergeschützes Gehäuse: IP44

Leistungsaufnahme: 20 Watt

Stromversorgung: 230 Volt (Direktanschluss an 3-adrige Stromleitung)

Maße: 18,4 x 12,8 x 5,9 cm, Gewicht: 320 g

WLAN-LED-Fluter LED-160 inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107387194

Immer die passende Beleuchtung – ob drinnen oder draußen: Den WLAN-Fluter LED-160 von Luminea Home Control steuert man ganz nach Wunsch per App oder Sprachbefehl. Dank PIR-Sensor fungiert er auch als Bewegungsmelder und informiert direkt per Push-Nachricht!Die Umgebung erstrahlen lassen: Mit bis zu 1.600 Lumen sorgt der WLAN-Fluter selbst bei Nacht für beste Sicht in Hof und Garten. Er kann überall angebracht werden: an der Wand, der Decke oder auf dem Boden, drinnen wie draußen. Das robuste Gehäuse ist spritzwassergeschützt und flexibel montierbar.Dauerlicht von der Abend- bis zur Morgendämmerung: Bei aktiviertem Licht-Sensor schaltet sich der Strahler abends selbständig ein und spendet die ganze Nacht helles Licht.Licht, wenn man es braucht: Erfasst der integrierte PIR-Sensor eine Bewegung, geht der Fluter automatisch an und informiert einen zusätzlich per Push-Nachricht direkt aufs Smartphone über jede Aktivität.Per App "ELESION" behält man weltweit die volle Kontrolle: Der WLAN-Strahler von Luminea Home Control lässt sich bequem über das Smartphone steuern. Einen Ein- und Ausschalttimer einstellen, Farbtemperatur und Helligkeit regeln oder die Empfindlichkeit des PIR- und Licht-Sensors bestimmen.Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Fluter ein. Schon schaltet man ihn mit einer einfachen Anweisung ein und aus.Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet der Strahler ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen.Energieeffizient: Der LED-Fluter ist dank modernster LED-Technologie mit bis zu 1.600 Lumen Leuchtkraft bei gerade einmal 20 Watt Verbrauch enorm sparsam.