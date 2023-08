Luminea Home Control WLAN-Akku-Leuchtkugel mit RGBW-LEDs und App, 576 lm, IP54, Ø 20 cm

16 Leuchtfarben und Warm- bis Tageslichtweiß sowie Farbkombinationen

Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer mit nur einer Akkuladung

Kostenlose App "ELESION" für weltweite Lichtsteuerung

Kompatibel zu Alexa, Google Assistant und Siri

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Spritzwassergeschütztes Gehäuse nach IP54

Ideal für den Innen- und geschützten Außenbereich

16 Leuchtfarben und Warm- bis Tageslichtweiß (3000 - 6500 K) sowie Farbkombinationen einstellbar

Dimmbare Helligkeit: bis zu 576 Lumen

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Steuern von Lichtfarbe, Helligkeit und Leuchtmodus sowie für Timer-Einstellungen

Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

IP54 Integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 10 Stunden Leuchtdauer, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße (Ø x H): 20 x 19 cm, Gewicht: 700 g

Leuchtkugel inklusive USB-Ladekabel (Hohlstecker auf USB Typ A), Seil (1,4 m), Befestigungs-Haken und deutscher Anleitung

EAN: 4022107408400

Mit den WLAN-Akku-Leuchtkugeln von Luminea Home Control setzt man leuchtende Akzente – bequem per kostenloser App „ELESION“ und Sprachbefehl gesteuert.Ganz einfach leuchtende Akzente setzen: Ob einfarbig oder mit Farbwechsel, sanft gedimmt oder mit voller Leuchtkraft, das Licht der Lichtkugel lässt man ganz nach eigenen Vorlieben leuchten.Unabhängig vom Stromanschluss dank Akku platziert man die WLAN-Akku-Leuchtkugel RGBW von Luminea Home Control im Wintergarten, auf der Terrasse oder als Wegbeleuchtung um das Haus. Oder man hängt sie per mitgeliefertem Befestigungs-Haken und Seil auf, z.B. in den Lieblingsbaum. So hat man das Stimmungslicht, wo man es haben möchte!Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Mobilgeräts steuert man bequem Leuchtmodi, Farben und Helligkeit. Auf Wunsch lässt sich sogar ein Einschalt- und Ausschalt-Timer einstellen! So gestaltet man ganz einfach sein perfektes Ambiente.Lichtsteuerung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Leuchtkugel ein. Schon wählt man Lichtfarbe und Helligkeit bequem per Sprachbefehl.Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schalten mehrere Leuchtkugeln und kompatible Gartenstrahler auf einmal ein.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-8358-625Auch als 2er-Set erhältlich:Bestell-Nr. ZX-8406-625Auch mit 30 bzw. 40 cm Durchmesser:*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de