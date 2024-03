Luminea Home Control Smarter, universeller ZigBee-Boden-Feuchtigkeits- & Temperatursensor

Ideal zur gemeinsamen Nutzung mit einem Bewässerungscomputer

Auch ideal zum automatischen Steuern von Bewässerungsventilen über smarte Szenen

Wetterfestes Gehäuse: IP66, 6 Monate Batterielaufzeit

Für die Verwendung zwischen Bepflanzungen geeignet

Kostenlose App "ELESION" für weltweite Messwert-Anzeige, Daten-Auswertung u.v.m.

Messwert-Abfrage per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

Ideal für den Einsatz in Beeten, Hochbeeten, Pflanztöpfen, Gewächshäusern, auf dem Rasen u.v.m.

Messbereich Bodentemperatur: -20 bis +60 °C, Genauigkeit: +/- 1 °C

Messbereich Bodenfeuchtigkeit: 0 bis 100 %, Genauigkeit: +/- 3 % bei 0 bis 50 %, +/- 5 % bei 50 bis 100 %

ZigBee 3.0: In das WLAN integrierbar, für Zugriff per Mobilgerät per ELESION-kompatiblem ZigBee-Gateway (bitte dazu bestellen)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android : für weltweite Messwert-Anzeige in Echtzeit, Daten-Auswertung u.v.m.

Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Einschalten eines kompatiblen Bewässerungsventils bei Unterschreiten eines bestimmten Feuchtigkeits-Werts

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) für bis zu 6 Monate Laufzeit

Maße: 60 x 180 x 47 mm, Gewicht: 120 g

ZigBee-Sensor inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107429252

Bewässert den Garten per Tastendruck

Immer informiert über Boden-Feuchtigkeit und -temperatur dank Sensor

App- und Sprach-Steuerung mit zusätzlichem ZigBee-WLAN-Gateway

Bewässerungscomputer über smarte Szenen steuerbar dank Sensor-Messwerten

Wasser-Verbrauch in der App einsehbar: für Tag, Woche und Monat

Wetterdatenabgleich per App

Ideal zur regelmäßigen automatischen Pflanzen-Bewässerung an heißen Tagen und während der Urlaubszeit

an heißen Tagen und während der Urlaubszeit Ideal auch als zusätzliches Ventil für das Bewässerungssystem BWV-10.zigbee

Schlanke Bauform: passt leicht neben andere Ventile an einen Ventilverteiler

Für alle handelsüblichen Wasserhähne mit 1/2"- und 3/4"-Gewinde

Schnellkupplungen für Gartenschläuche mit Klick-System

ZigBee-kompatibel: per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen) auch weltweit über kostenlose App "ELESION" und Sprachbefehle steuerbar, kompatibel auch zu Amazon-Echo-Geräten mit ZigBee-Bridge (nicht kompatibel mit Ikea Trådfri und Philips Hue)

Reichweite bis zu 30 Meter

Manuelle Bewässerung per Tastendruck direkt am Ventil

Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

Maße: 83 x 219 mm, Gewicht: 240 g

EAN: 4022107919197

Mit dem smarten, universellen ZigBee-Boden-Feuchtigkeits- & Temperatursensor plus optionalem Bewässerungscomputer von Luminea Home Control ist man immer in Echtzeit über Feuchtigkeit und Temperatur der Erde im Garten oder Topf informiert und kann mit dem optionalen Bewässerungscomputer die Pflanzen automatisch mit Wasser versorgen.Stets informiert über die Bedingungen im Garten: Der ZigBee-Boden-Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensor mit App von Luminea Home Control misst Bodenfeuchtigkeit und Bodentemperatur. Einfach per kompatiblem ZigBee-Gateway koppeln und schon weiß man jederzeit, wie es den Pflanzen in Beet, Gewächshaus & Co. geht. Bei Bedarf ergreift man die nötigen Maßnahmen und verhindert, dass der Rasen gelb wird oder die Blumen die Köpfe hängen lassen.Per App "ELESION" behält man weltweit die volle Kontrolle: Ist der ZigBee-Sensor mit einem entsprechenden WLAN-Gateway gekoppelt, sieht man auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts alle Messwerte in Echtzeit - bequem vom Sofa aus. Außerdem lassen sich die Daten der vergangenen Tage und Wochen auswerten.Ideal zur gemeinsamen Nutzung mit einem Bewässerungscomputer: Der Sensor zeigt an, dass das Blumenbeet bedenklich trocken oder die Erde zu warm ist. Wenn man einen ELESION-kompatiblen Bewässerungscomputer hat (siehe auch unten), dann genügt nun ein Tastendruck, um die grünen Lieblinge mit kühlem Nass zu versorgen.Smarte Szenen programmieren: Für maximalen Komfort für sich und die Pflanzen lässt man die Bewässerung vollautomatisch ablaufen. Mit wenigen Klicks wird dafür in der App eine smarte Szene festgelegt - schon startet die Bewässerung von selbst, wenn die festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel wenn ein bestimmter Feuchtigkeits-Wert unterschritten wird oder der Sensor eine zu hohe Temperatur registriert.Daten-Abfrage auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten lässt sich Siri, Alexa und den Google Assistant für den Sensor einrichten. Schon wird man mit einer einfachen Anweisung über die Bodenfeuchtigkeit und -temperatur informiert. Bequemer gehts nicht!Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-8588-625Mit Bewässerungscomputer:Programmierbare Bewässerungspläne: Per ZigBee-WLAN-Gateway und kostenloser App ELESION legt man fest, wann und wie oft die Pflanzen gegossen werden. Man kann verschiedene Bewässerungszyklen programmieren und die Bewässerung bei Regen einfach pausieren lasen. Die aktuelle Wetterprognose sieht man bequem per App ein. So passt man die Bewässerung der Pflanzen ganz nach Bedarf an.aWasserfluss starten und stoppen auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten sind Siri, Alexa und der Google Assistant für das Ventil eingerichtet. Schon öffnet und schließt man es mit einer einfachen Anweisung.Bewässerungsventil zur Erweiterung des Bewässerungssystems inklusive 1/2"-Adapter, Dichtungsring, Adapter für Schlauchanschluss, ZigBee-Boden-Feuchtigkeits- und Temperatursensor und deutscher Anleitung.Bestell-Nr. ZX-8599-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de