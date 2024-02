Luminea Home Control Smarter ZigBee-mmWave-Radar-Anwesenheitssensor mit App

Erkennt die Anwesenheit von Menschen im Raum

Mit moderner Milimeterwellen(mmWave)-Radartechnologie

ZigBee 3.0 für Steuerung per ZigBee-Gateway (bitte dazu bestellen)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android : zur Szenen-Steuerung, für Einstellungen und mehr

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Einfache Befestigung per Klebepad

Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 70 x 70 x 25 mm, Gewicht: 50 g

ZigBee-mmWave-Radar-Anwesenheitssensor inklusive USB-Stromkabel, Klebepad, Reset-Tool und deutscher Anleitung

Upgrade für das Smart Home: Der ZigBee-Radar-Anwesenheitssensor von Luminea Home Control erkennt dank modernster Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave) die Anwesenheit von Personen in einem Raum und löst auf Wunsch automatische Aktionen aus. So wird beispielsweise das Licht erst dann ausgeschaltet, wenn die Personen den Raum verlassen haben.Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Zum Beispiel lässt man das Licht in der Toilette solange brennen, wie sich dort jemand aufhält. Oder man lässt die Jalousien geschlossen, wenn jemand schläft. Der Sensor erkennt sogar, ob jemand im Raum sitzt oder schläft. Beliebige Smart-Home-Szenen bei Anwesenheit können aktiviert werden.Mit der kostenlosen App "ELESION" für alle iOS- und Android-Mobilgeräte programmiert und steuert man die gewünschten Szenen mit dem Smartphone von überall auf der Welt und nimmt Einstellungen am Sensor vor.Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! So lassen sich beispielsweise Licht, Rollläden oder Lüftung in Abhängigkeit von der Anwesenheit steuern.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!