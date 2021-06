Luminea Home Control RGB-LED-Lichterdraht mit Musik-Steuerung, WLAN und App, USB, 5 m

50 RGB-LEDs für Lichtzauber in bis zu 16 Millionen Farben

"Schalte den Lichterdraht an" - so einfach lassen sich die RGB-LED-Lichterdrähte von Luminea Home Control per Sprachsteuerung über Siri, Alexa und Google Assistant bedienen. Oder manuell per Fernbedienung, Smartphone und Tablet-PC mit der ELESION-App die Leuchtfarbe oder Timer-Einstellungen konfigurieren. Zusätzlich gibt es auch eine Licht-Steuerung über Mikrofon im Takt der Musik!Bunter Lichtzauber leicht gemacht: Einfach die Lichterkette von Luminea Home Control dort anbringen, wo man tollen Lichtschein haben möchte. Mit 50 LEDs auf 5 m Länge dekoriert man ganz schnell Fenster, Wände und mehr. Und per Fernbedienung hat man jederzeit die Kontrolle über das Licht.Akustik-Sensor als besonderer Clou: Die Lichterkette leuchtet im Takt der Musik. Damit sorgt man in besonderen Momenten garantiert für die richtige Stimmung!Noch bequemere Lichtsteuerung per kostenloser App "ELESION": Per WLAN lässt sich das Licht einfach mit dem Smartphone oder Tablet-PC steuern - ob zum Ein- und Ausschalten, die Einstellung der Leuchtfarbe oder für Timer-Einstellungen.Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für die Lichterkette ein. Schon kann sie mit einer einfachen Anweisung ein- oder ausgeschaltet und sogar die Farbe geregelt werden.Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise leuchtet die Lichterkette, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.Bestell-Nr. ZX-5029-625App-Screens:Wie ZX-5029, aber mit 100 LEDsBestell-Nr. ZX-5030-625App-Screens: siehe oben bei ZX-5029* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/