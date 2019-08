Luminea Home Control Outdoor-WLAN-2-fach-Steckdose SF-620.avs komp. zu Amazon Alexa & Google Assistant

Sprachbefehl-Steuerung per Amazon Echo und Google Home

Weltweite Steuerung per Internet und App

Gratis-App "Elesion" für Android und iOS

Beide Steckdosen individuell per App steuerbar

Spritzwassergeschützt IP44

Schaltbare WLAN-Doppel-Steckdose SF-620.avs für Balkon, Terrasse, Gartenhaus u.v.m.

Spritzwassergeschütztes Kunststoff-Gehäuse für den Außenbereich: IP44

Überspannungsschutz und Schutz gegen Kurzschluss

Maximale Last: 3.680 Watt / 16 A (gesamt)

Stromversorgung: 230 Volt

Maße: 150 x 77 x 55 mm, Gewicht: 377 g

WLAN-Steckdose SF-620.avs inklusive deutscher Anleitung

Jetzt lassen sich auch Außensteckdosen per Sprachsteuerung und weltweit per App steuern!Die Elektrogeräte von der Gartenliege aus kontrollieren: Einfach die Beine hochlegen - denn jetzt steuert man auch im Außenbereich Beleuchtung, Teichpumpe und mehr bequem per Sprachbefehl oder App!Einzeln steuerbar: Beide Steckdosen von Luminea Home Control lassen sich völlig unabhängig voneinander schalten. So hat man immer die individuelle Kontrolle über die angeschlossenen Geräte.Steuerung per Sprachkommando: Mit wenigen Klicks in der Smart-Home-App "Elesion" profitiert man von Alexa Voice Service von Amazon und von Google Assistant. Jetzt wird das Ein- und Ausschalten so einfach wie: "Schalte Steckdose eins an!"Die Geräte lassen sich auch zeitgesteuert schalten: Werden über App feste Schaltzeiten - separat für beide Steckdosen programmiert, wird beispielsweise der Garten immer zur gewünschten Zeit illuminiert oder der Teich mit plätscherndem Wasser belüftet.Die Elektro-Geräte lassen sich von weltweit bedienen: Per App greift man auch von unterwegs und aus dem Urlaub auf die WLAN-Steckdose zu. Aus der Ferne kann man seine Geräte ein- und ausschalten, Zeitprogramme anpassen und überall prüfen, ob die Geräte ausgeschaltet sind.