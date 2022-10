Luminea Home Control Einbau-Smarthome-Zentrale, 4"/10,2cm Touchscreen, WLAN, ZigBee-Gateway

Ideal zum Regeln von Licht, Steuern von Steckdosen, Szenen u.v.m.

Auch zum Steuern kompatibler ZigBee-Smart-Home-Geräte

Bild-Übertragung von Überwachungskameras und Video-Türklingeln

Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprechfunktion

Kostenlose App ELESION für die Einrichtung, einfachen Zugriff und Steuerung

Kompatibel zum Smart-Life- und Tuya-System

Multitouch-Display zum Steuern von ELESION-kompatiblen Smart-Home-Geräten

Zum Einbau in Standard-Unterputzdose

Bildschirmdiagonale: 4" / 10,2 cm

Auflösung: 480 x 480 Pixel

Kontrastreich und brillante Farben dank IPS-Display

Näherungssensor: zum Aktivieren des Bildschirms per Handbewegung

ZigBee-3.0-Gateway integriert: zum Steuern kompatibler ZigBee-Smart-Home-Geräte

Auch zum Übertragen von Überwachungskamera- und Video-Türklingel-Bilder

Lautsprecher und je 2 Mikrofone integriert: für beste 2-Wege-Kommunikation (Gegensprechfunktion) mit kompatiblen Geräten

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Einrichten des Touch-Displays für die zu steuernden Geräte

Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Steckdose u.v.m.

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Integrierter Lichtsensor für automatisch angepasste Bildschirmhelligkeit

Farbe: weißer Rahmen mit schwarzem Displayrahmen

Stromversorgung: 230 Volt AC (Direktanschluss an Stromleitung)

Maße Display-Einheit: 86 x 86 x 11 mm, Gewicht: 250 g

Touch-Display inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

Jetzt kann man sein Smarthome mit allen ELESION- und ZigBee-Geräten zentral über die schicke Einbau-Smarthome-Zentrale von Luminea Home Control per Touchscreen steuern! Auch die Live-Bilder der Kameras werden übertragen und dank Lautsprecher nutzt man sogar die Gegensprechfunktion der Video-Geräte!Das ELESION-Smart-Home zentral steuern: Das Touch-Display von Luminea Home Control wird einfach in eine Standard-Unterputzdose eingebaut und ist mit wenigen Klicks in der kostenlosen App zum Steuern aller kompatiblen Geräte eingerichtet! Und dabei hat man die volle Kontrolle: Man richtet ganz nach Bedarf genau die Geräte ein, die man mit dem Touch-Display bedienen möchte - ob Lampen, Steckdosen oder Klimageräte.Ideal auch für ZigBee-Geräte: Werden die kompatiblen Geräte mit dem Touch-Display gekoppelt, steuert man so auch z.B. elektrische Türschließzylinder oder Heizkörper-Thermostate direkt über den Touchscreen.Sogar für Überwachungskameras und Video-Türklingeln: Das Bild kompatibler Video-Geräte wird direkt auf das Touch-Display übertragen. Dank Lautsprecher und Mikrofon im Display nutzt man sogar die Gegensprechfunktion der Video-Geräte.Das Smart Home automatisieren: Sind die Geräte miteinander vernetzt, lassen sie sich auch in Abhängigkeit voneinander steuern. So schaltet beispielsweise das Wohnzimmerlicht ein, wenn eine Funksteckdose oder ein Klimagerät aktiviert wird.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!