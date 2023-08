Luminea Home Control CCT-LED-Außen-Wandleuchte mit PIR-Sensor, 10 Watt, 850 lm, IP44, App

Bewegungs- und Dämmerungssensor für helles Licht im Dunkeln

Lichtfarbe stufenlos steuer- und dimmbar

Kostenlose App ELESION für Steuerung, Timer-Funktion und mehr

Optionale Push-Benachrichtigung bei Bewegung

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

CCT-LEDs für anpassbare Farbtemperatur: 2700 (warmweiß) bis 6500 K (tageslichtweiß)

2700 (warmweiß) bis 6500 K (tageslichtweiß) Helligkeit stufenlos dimmbar bis 850 Lumen

Bewegungs- und Dämmerungssensor: schaltet Licht automatisch ein

schaltet Licht automatisch ein Erfassungswinkel: 180°

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Szenen-Erstellung, gleichzeitige Steuerung kompatibler Geräte und Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor dem Sensor - auch weltweit

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: LED-Wandleuchte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

LED-Wandleuchte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m. Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Spritzwassergeschützt: IP44

Materiel: ABS-Kunststoff, Polycarbonat

Leistungsaufnahme: 10 W

Stromversorgung: 230 V (Direktanschluss)

Maße: 18 x 8 x 4,5 cm, Gewicht: 210 g

LED-Wandleuchte inklusive Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107405225

Die CCT-LED-Außen-Wandleuchte von Luminea Home Control schaltet sich bei Bewegung automatisch ein. Ausgeleuchtete Wege bieten Sicherheit und ungebetene Eindringlinge werden abgeschreckt.Helles Licht für sichere Wege rund um das Haus: Die WLAN-LED-Außenleuchte mit PIR-Sensor von Luminea Home Control leuchtet einem selbst und seinen Gästen im Dunkeln den Weg hell aus - für sicheren Schritt und Tritt. Ideal für Haustür, Terrasse, Gartenhaus u.v.m.Für mehr Sicherheit sorgen: Bei Dunkelheit schaltet sich die Leuchte automatisch ein, wenn der integrierte PIR-Sensor eine Bewegung registriert. So erhellt sie Hauseingang, Kellertreppe und Stolperfalle immer dann, wenn es nötig ist.Ideal auch zur Abschreckung: Auch ungebetene Gäste und finstere Gestalten erkennt der Bewegungssensor und schlägt sie durch automatisches helles Licht in die Flucht! Auf Wunsch erhält man bei jeder registrierten Bewegung eine Push-Benachrichtigung auf das Mobilgerät.Licht nach Wunsch: Helligkeit und Lichtfarbe lassen sich stufenlos an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten und alle Funktionen direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. Oder man bedient die LED-Wandleuchte sogar per Sprachbefehl!Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa oder den Google Assistant für die LED-Wandleuchte ein. Schon lässt sich die Wandleuchte mit einer einfachen Anweisung ein- und ausschalten.Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen! So leuchtet z.B. die LED-Wandleuchte auf, wenn eine Überwachungskamera eine Bewegung registriert.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-8289-625Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:Bestell-Nr. ZX-8342 -625Bestell-Nr. ZX-8343 -625