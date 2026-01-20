Luminea Home Control 3er-Set Temperatur- & Feuchtigkeitssensoren THS-100, WLAN-Gateway, App, IP65

- 3 wetterfeste Funk-Sensoren: ideal für Feuchträume und Außenbereiche
- WLAN-Gateway mit integriertem Thermo- und Hygrometer für Verbindung zur App
- Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Messdaten-Speicherung und mehr
- Individuelle Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Alarme einstellbar
- Bis zu 150 m Funk-Reichweite zwischen Sensoren und Gateway
- Lange Batterielaufzeit: bis zu 2 Jahre
Individuell einstellbare Grenzwerte mit Alarmfunktion:Die App ermöglicht das Festlegen individueller Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit für jeden Sensor und das Gateway. Bei Über- oder Unterschreitung der definierten Werte erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. Das System schützt damit Bereiche wie Badezimmer oder Keller vor zu hoher Luftfeuchtigkeit und Gewächshauspflanzen vor Frost.
Weltweiter Zugriff per App "ELESION":Die kostenlose App "ELESION" bietet weltweiten Zugriff auf alle Messdaten. Aktuelle und vergangene Werte werden als Verlaufsgraphen dargestellt. Die App ermöglicht die Kalibrierung einzelner Sensoren sowie den Export ausgewählter Daten.
- 3 Funk-Sensoren und WLAN-Gateway mit integriertem Thermo- und Hygrometer: ideal zum Überwachen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Feuchträumen, Außen- und Innenbereichen
- Große Funk-Reichweite von bis zu 150 m zwischen Sensoren und Gateway, Funkfrequenz: 433,92 Mhz
- Temperatur-Messbereich Sensoren: -20 - 60 °C, Gateway: -9,9 - 60 °C
- Luftfeuchtigkeits-Messbereich Sensoren und Gateway: 0 - 99 % RH
- Messgenauigkeit Temperatur: +/- 0,5 °C, Luftfeuchtigkeit: +/- 5 %
- Alarme einstellbar für das Über- und Unterschreiten von Messdaten
- Messdaten sind kalibrierbar und exportierbar
- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweiten Zugriff, Messdaten-Anzeige, -Aufzeichnung und -Analyse sowie Einstellungen
- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
- Sensoren flexibel anbringbar per Klebepad oder Aufhänge-Schlaufen
- Wetterfeste Sensoren: IP65
- Stromversorgung Sensoren: je 2 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 2 Jahre Laufzeit, Gateway: per USB-C (Batterien und Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße Sensor: 73 x 25 x 20 mm, Gateway: 60 x 60 x 20 mm
- Gewicht Sensor: 20 g, Gateway: 28 g
- 3er-Set Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren THS-100 inklusive WLAN-Gateway, USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A), 3 doppelseitige Klebepads, 3 Aufhänge-Schlaufen und deutscher Anleitung
Auch als 5er- und 9er-Set erhältlich:
Luminea Home Control 5er-Set Temperatur- & Feuchtigkeitssensoren, WLAN-Gateway, App, IP65
Luminea Home Control 9er-Set Temperatur- & Feuchtigkeitssensoren, WLAN-Gateway, App, IP65
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_01_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_02_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_03_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_04_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_05_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_06_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_07_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_08_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_09_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7994_10_Temperatur-_Feuchtigkeitssensoren_THS-100.jpg
Luminea Home Control Erweiterungs-Temperatur- & -Feuchtigkeitssensor für Set THS-100, 150 m
Erweiterung bestehender Sensoren-Sets:Der Zusatz-Sensor ermöglicht die Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit an weiteren Standorten und erweitert damit bestehende THS-100-Systeme für eine umfassendere Klimakontrolle.
Wetterfestes Gehäuse für Innen- und Außenbereiche:Das wetterfeste Gehäuse und die Funkreichweite von bis zu 150 Metern ermöglichen den Einsatz in Gartenhäusern, Kellerräumen oder auf Dachböden.
- Erweiterungs-Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensor für Ihr Sensoren-Set THS-100 mit WLAN-Gateway
- Große Funk-Reichweite von bis zu 150 m, Funkfrequenz: 433,92 Mhz
- Temperatur-Messbereich: -20 - 60 °C
- Luftfeuchtigkeits-Messbereich: 0 - 99 % RH
- Messgenauigkeit Temperatur: +/- 0,5 °C, Luftfeuchtigkeit: +/- 5 %
- Flexibel anbringbar per Klebepad oder Aufhänge-Schlaufe
- Wetterfestes Gehäuse: IP65
- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 2 Jahre Laufzeit (bitte dazu bestellen)
- Maße: 73 x 25 x 20 mm, Gewicht: 20 g
- Erweiterungs-Sensor inklusive doppelseitiges Klebepad, Aufhänge-Schlaufe und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7995_01_Temperatur-_Feuchtigkeitssensor_THS-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7995_02_Temperatur-_Feuchtigkeitssensor_THS-100.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de